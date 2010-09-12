Участница проекта «Меняю жену-2»: В Киеве безумные цены

В экстремально-житейском проекте канала «Меняю жену» кто-то участвует, потому что ему интересно попасть в новую среду и узнать что-то новое, кто-то хочет освежить свои отношения со второй половиной, кто-то просто не прочь обратить на себя внимание. У каждого – свои причины, которые, как и чужая душа – потемки… На этот раз из Киева в Верховину отправилась мама-модель Ирина, а в ее семью приехала Василина – продавец овощного магазина. Конечно, Ирина с ее впечатляющими формами, произвела мощное впечатление в новой семье, но, с другой стороны, ей самой так понравилось жить в домике на Верховине, что после того, как Ирина вернулась в Киев, она тоже захотела купить себе дом рядом с «новой» семьей. Мол – зачем нам Альпы, когда вот они – горы, и все рядом, под рукой… А вот Василине в Киеве не очень понравилось. Особенно не понравились безумные цены в ресторанах, куда ее водил гостеприимный новый папа. Так что как только представилась возможность, она внесла новое правило – готовить еду дома: это и вкуснее и дешевле. К тому же можно больше уделять внимания ребенку, которым, по ее мнению, нужно заниматься больше. Героиня, как оказалось, вообще не любит большие города и боится высоты, а жить ей пришлось в квартире на 8-этаже. Так что комфортно она себя не чувствовала. «В горах можно один раз вдохнуть и десять минут не дышать, - говорит она, - А в городе нужно все время дышать, чтобы выжить». Смотрите в понедельник, 13-го сентября в 20.00 на канале «1+1»