Лолита: Готовлю «Маленькое черное платье для большой женщины»!

Впереди работа над новой шоу-программой, которой Лолита уже дала название. Несмотря на то, что звукозаписывающие компании торопят ее с выпуском нового альбома, певица никуда не хочет спешить. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту «Новости шоу-бизнеса NEWSmusic.ru». - Лолита, как для вас прошел летний период? - Врачи настоятельно рекомендовали мне отдохнуть и подлечиться. Они сказали, что тот дикий график, который был у меня последние десять лет, попросту может свести меня в могилу. В общем, я на полтора месяца легла в больницу имени Алексеева. - В российскую?! - Вы знаете, я не доверяю всем эти Германиям, Америкам. Для меня есть только наши врачи, которые лечат проверенными лекарствами, а не пичкают тебя новыми непонятными препаратами. - Но в итоге-то отдохнули? - Я вышла из больницы с ощущением, что мне нужно выходить на новый этап развития. Я отменила все концерты, и начала думать над новой программой, которая должна быть сделана в ином ключе, чем все, что было до этого. Пока я не знаю точного направления, все эти вещи "разруливаются" по ходу обычно. Уже есть две песни, но пока я не уверена, что они останутся в моем репертуаре. - То есть пока непонятно, когда выйдет альбом? - Звукозаписывающие компании ждали его от меня в ноябре. Но я сказала, что не хочу никуда гнаться, мне надо подумать, чтобы добиться наилучшего творческого результата. Слава богу, я уже много достигла, поэтому могу себе это позволить… С новым альбомом рука об руку будет идти и новая шоу-программа. Я уже дала ей название - "Маленькое черное платье для большой женщины". - Шоу будет как-то связано с модой, подиумом? - Конечно, нет! Маленькое черное платье находится вне моды, оно ассоциируется с женской природой, утонченностью. Это тот вариант, который может выручить всегда – может скрасить плохое настроение или, наоборот, его подчеркнуть. Шоу это будет про жизнь, жизнь обычной женщины.