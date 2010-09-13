Юрий Антонов: Я всю жизнь живу «вне закона»

Говорят даже, что он больше любит своих многочисленных собак и кошек, чем людей. Однако ответить на несколько каверзных вопросов Юрий Михайлович неожиданно согласился. Могу министра послать на три буквы – Юрий Михайлович, у вас крутой нрав: то вы сцепитесь с сотрудниками ГИБДД, то обрушите свой гнев на солиста модной поп-группы… – Насчет конфликта с ГИБДД я отвечал уже сто раз, давал на эту тему пресс-конференцию, передо мной извинялось начальство ГИБДД, и мне не хочется снова заводиться, - говорит «Собеседнику» артист. - Могу лишь сказать, что хамства по отношению к себе и дальше не потерплю ни со стороны министра, ни от простого постового. Я «раздул» эту историю не из желания покарать конкретного виновника того конфликта, а чтобы и власти, и простые граждане всерьез задумались, какой беспредел творится у нас на дорогах. Что касается солиста модной группы, которого я осадил на каких-то гастролях, так тот был пьян вдребадан, хамил, скотская морда! Вот я и вмешался… Вообще, я человек эмоциональный, от этого у меня все и происходит. Могу быть взрывным, и что едва ли не самое главное – чувствительно отношусь к малейшим проявлениям несправедливости. Для меня совершенно невозможно обманывать кого-то: пусть даже в ущерб своим интересам, но я буду до конца стоять за правду. Даже в брежневские времена я мог послать, по-русски говоря, на три буквы хоть министра культуры, хоть партийного босса. – О вашей любвеобильности ходят легенды. Скажите, сейчас вы с кем-то или ваше сердце свободно? – Свободно, свободно… Но любовь – это особая тема. – Почему же вы все-таки не женитесь? – Мое отличие от женатого мужчины состоит только в том, что у него есть в паспорте штамп, а у меня – нет. И кстати, у меня уже три штампа таких стояли. Но вообще я всю жизнь живу «вне закона». Хотя все равно ищу любимую, уже много лет ищу жену! В новый дом присмотрел лошадку – Что вас в первую очередь привлекает в девушке, сражает, как удар молнии? – Бывает по-разному. Одно дело, когда ты увидел ее в первый раз – глаза привлекательные, стройная фигура. А уже потом очень важно, какой она человек в жизни, как себя ведет, как общается с тобой. Одно дело, если это мимолетная встреча, потом быстро разошлись, другое – когда ты собираешься с человеком общаться длительный срок. Тогда интересуют уже совсем другие качества… Впрочем, в последнее время все мои мысли поглощены не девушками и даже не новыми песнями, а строительством нового дома. Это главная стройка моей жизни, она длится уже больше пяти лет и близка к завершению. Я лично контролировал все «от» и «до», но я не предполагал, что будет так трудно. Строительство выбило меня из музыкальной и даже жизненной колеи. Но слава Богу, в моем новом доме в Подмосковье завершаются отделочные работы, вырос просторный, даже помпезный такой особняк, с бассейном, с новой студией звукозаписи, всем-всем-всем. Возвращаюсь с гастролей, смотрю на воздвигнутое, и мое сердце гордостью переполняется: «Неужели это я все построил?!» – В новый дом вы перевезете свой уникальный зоопарк? Кстати, какие животные там обитают? – Обязательно перевезу! У меня живут собаки, кошки, павлины, кролики, цесарки, индонезийские утки. Есть миниатюрная вьетнамская свинья по имени Борька. – Где-то прочитал, что эту свинку вы назвали в честь Бориса Моисеева, это правда? – Да нет, что вы! Я к своим коллегам отношусь с большим уважением. А так назвал свинку продавец, который сказал: «Забирай Борьку!» Хоть «вьетнамец» маленький, но у него отдельный загон, где он все перерыл, не иначе драгоценности ищет. А я голову ломаю: как его содержать зимой? Еще у меня на участке живут белки, в пруду плавает рыба. Я присмотрел себе еще и маленькую лошадку. – Вы, наверное, вегетарианец, раз так животных любите? – Нет, и за это часто себя ругаю. Иногда могу съесть шашлычок, что-то еще мясное. Так вкусно! Но всегда думаю: зачем же я это делаю? Сам не пью и другим не даю – Правда, что у вас в коллективе сухой закон? – Я сам давно уже вообще не пью. И в коллективе, да, сухой закон. Мы много репетируем, много гастролируем, это огромные нагрузки – алкоголь в этой ситуации может только помешать. Я стал понимать важность здорового образа жизни лишь в последние годы. Особенно для нас, артистов, что летают в самолетах, ездят в поездах, живут в гостиницах, питаются на скорую руку. Все это пагубно влияет на здоровье. Сейчас я после концерта очень устаю. Возраст, что вы хотите… – А спортом занимаетесь? – К сожалению, нет. Хотя мечтаю заняться плаванием в бассейне в моем новом доме. – На светские тусовки почему редко захаживаете? – Боже упаси! Это же только начни! Везде нужно выпивать, жевать, говорить какие-то банальности… Здоровья не хватит! Ни физического, ни духовного. Сейчас вообще об одном мечтаю – в отпуск вырваться… – Куда, если не секрет? – Куда глаза глядят – в неведомые края и страны. Я просто сажусь в самолет и лечу. На планете, оказывается, столько замечательных уголков…