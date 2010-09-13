Вокалистка «Roxette» блестяще выступила в Москве, несмотря на тяжелый диагноз

13 сентября 2010, 17:45

В минувшую пятницу музыкальный мир российской столицы вновь был взбудоражен. Причиной тому стал концерт шведского дуэта Roxette в ДС «Мегаспорт».

Для Roxette этот визит в Россию стал третьим в истории - и в некоторой степени уникальным. После 2002 года мало кто верил в то, что этот замечательный поп-коллектив когда-нибудь вернется на сцену. Тогда вокалистке группы, Мари Фредрикссон, поставили поистине страшный диагноз — опухоль мозга. Как признался второй участник Roxette Пер Гессле, вероятность ее выздоровления равнялась всего пяти процентам. Мари не только выздоровела, но и ценой невероятных усилий смогла вернуться на сцену. Новый альбом, над которым сейчас работает популярный шведский дуэт, выйдет только весной следующего года. Дав в начале года несколько концертов, группа увлеклась и решила продолжить этот эксперимент. Потому программу, которую Пер и Мари представили своим российским фанатам, можно смело назвать «The Best Of...». Это полностью соответствовало ожиданиям поклонникам Roxette, которые 10 сентября до отказа заполнили концертную площадку. Разогревать публику перед выходом заморских гостей должна была отечественная команда Z.I.M.A. Сложно было подобрать более разные команды, это чем-то напоминало разогрев HIM перед концертом Metallica в 2007 году. Но если «химоманов» в Москве предостаточно, то фанатов «Зимы» на площадке почти не наблюдалось. А поклонникам Roxette подобный саппорт явно не пришелся по душе. Нет, ребят не освистали, им просто «молчали». Овации раздались, лишь когда «зимние» парни покинули площадку. И вот уже на сцене висит красивое полотно с изображениями Пера и Мари «спина к спине», как во времена альбома «Joyride». Последние штрихи перед выходом группы на сцену. Под скандирование: «Roxette! Roxette!» шведы выходят. Открывает концерт «Dressed For Success», за которой сразу же последовала «Sleeping in My Car». Голос Мари звучал вначале робко, как будто примеряясь, но уже к партиям в «Sleeping in My Car» набрал полную силу. Перед третьей композицией «Opportunity Nox» группа поздоровалась со зрителями, и Пер произнес на русском языке практически чисто: «Спасибо». Перечислять весь сет-лист не стоит, достаточно сказать, что исполнялись «How Do You Do», «Wish I Could Fly», «Dangerous», «The Look». Предваряя «It Must Have Been Love», Пер произнес: «А теперь - немного Голливуда». А про следующий трек - «Silver Blue» он рассказал, что, когда в Интернете проводился опрос о лучшей песне Roxette, победил именно «Silver Blue». Во время первых же ее аккордов первые ряды танцпартера подняли вверх бумажные звезды - возможно, они символизировали тот самый «Милки вэй», который упоминается в «Silver Blue». Разумеется, большинство взоров было приковано именно к Мари. Несложно было понять, какие мысли бродят в головах фэнов. В первую очередь, это восхищение. Искреннее преклонение перед внутренней силой этой женщины. Сколько людей на ее месте давно бы начали сетовать на судьбу и прекратили бы бороться, а о том, чтобы вернуться к любимому делу, поборов все последствия тяжелой болезни, чаще всего вообще речь не идет. Прооперироваться — это одна сотая того, что предстояло пережить этой певице. Она не только заново научилась говорить и петь, но и почти восстановила свой уникальный голос. Да, Мари уже вытягивает длинные партии в песнях, но группа переделала их под нынешний диапазон Мари, а потому они почти не потеряли ничего. Концерт, между тем, шел своим чередом. Одним из самых забавных моментов можно считать исполнение гитаристом Кристофером Лундквистом традиционного мотива «Калинка-малинка», плавно переходящего в «Joyride». Собственно, на жизнеутверждающих словах этой песни: «Hello, you fool, I love you!» - закончился основной сет Roxette. Все музыканты удалились со сцены, и лишь Мари осталась одиноко стоять около микрофонной стойки. Заполняя паузу, она произнесла: «O, fantastic!» - и тут же получила в ответ скандирование фанатами ее имени. Ненадолго покинув сцену, Roxette появились вновь с долгожданной балладой «Listen to Your Heart». Зазвучал стандартный бис из трех песен. Во время исполнения последнего трека в этом блоке - «Church of Your Heart» - Пер сыграл на губной гармошке. Было ощущение, что вот это и есть финальная точка концерта. Но спустя пять минут под бурные овации Roxette вернулись на сцену, и зрители встали. Завершилось выступление шведов немного хулиганской «(I’m Not Your) Steppin’ Stone». Концерт закончился и оставил за собой небольшой хвостик ностальгии. Скорее всего, именно эта команда стала достойным преемником легендарной ABBA. Недаром еще долгое время после концерта было острое желание сказать Roxette спасибо именно словами из песни ABBA: Спасибо за музыку, за песни, которые я пою. Спасибо за ту радость, которую они приносят. Кто может жить без неё, я спрашиваю со всей честностью, На что была бы похожа без неё жизнь? Кто мы без песни и танца? Поэтому я говорю, спасибо за музыку, За то, что вы дали её мне.

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