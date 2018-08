Земфира в Киеве курила, пила вино и писала новые песни

В день выступления ни проехать, ни пройти вокруг Crystall hall было нереально. А ведь Киев стал четвертым по счету городом, в котором прошел мини-тур певицы. Билеты были раскуплены почти за месяц до намеченной даты. Устроителям не пришлось тратиться даже на афиши. Народ к концертной площадке стал подтягиваться с полудня, только чтобы занять места поближе к сцене. Сначала несколько часов вся эта толпа дружно томились на улице, а потом еще час в зале, изнывая от духоты. В Фан-зоне творилась настоящая давка — сзади подпирали желающие протолкаться поближе, а спереди натиск сдерживала охрана, отталкивая назад. Слава Богу, обошлось без жертв, но перед началом шоу у сцены разгорелась драка – две обезумевшие поклонницы не поделили места. В такой панике и суете многие даже не заметили Ренату Литвинову. Вся в черном, муза Z поднялась на сцену, осмотрела набитый битком зал, убедилась, что с аппаратурой и экраном все в полном порядке, и вернулась обратно в гримерку. Концерт начался с опозданием на 40 минут. Земфира выпорхнула на сцену сразу вместе с музыкантами — бас-гитаристом Алексеем Беляевым и ударником Николаем Кузнецовым. Хрупкая, похудевшая, в черном платьице с разрезами на плечах и серебристой розой-сердцем, черных лосинах и туфлях без каблука на босу ногу. Выглядела отдохнувшей и посвежевшей. Без приветствий и вступлений она сходу затянула «Ариведерчи», которой раньше всегда завершала свою программу. Несмотря на то что исполнена песня была впервые под драм-машину и стала более плавной, узнать ее можно было по первым же аккордам. А «Румбу» Земфира изменила кардинально — текст урезала, добавила проигрыш, но глазом не моргнула, чтобы хоть как-то представит обновившуюся песню. —— Добрый вечер, Киев! – фанаты, затаив дыхание, вслушиваются в каждое слово, приготовившись к длинным дифирамбам. Но не тут-то было, она серьезна, лаконична и не слишком церемонится с залом. Снова звучит вступление к песне. Практически без пауз уже ставшие классикой «Ощущенья», «Ромашки», «Маечки», «Паранойя», «Девочка созрела». И тут Зема прерывается, только чтобы глотнуть минералки и взять цветы. Букетов, надо сказать, было немного, но и те в невероятной давке потеряли вид, однако Земфира в знак благодарности показывает два больших пальца и трогательно, как-то по-детски улыбается. Вот за эту улыбку фанаты прощают ей все: многочасовое ожидание, нестерпимую духоту в зале, синяки, честно заработанные в борьбе за возможность оказаться поближе... Кто-то подарил мягкую игрушку – огромный цветок в горшочке. Земфира с интересом рассматривает: «Ой, мне подарили махерчатый цветок». Издали передают украинский веночек, Земфира замечает его в толпе, улыбается, подмигивает, но примерить так и не решается. — Что-то я сильно гоню, вы меня осаждайте. Так много хочется успеть. После этого, сама садится за клавишные, достает сигарету, кладет обратно: — Ну и темп, некогда даже заняться своим любимым делом — покурить. Ладно, лучше поиграем. И снова ностальгические «Хочешь», «Не пошлое», «Сигареты», переходящие в сэмпл из песни Go Tell It on the Mountain Джона Уорка. Во время этого фрагмента она все-таки эффектно затягивается, выходит на самый край сцены, приводя фанатов в экстаз. Со всех сторон скандируют: «Земфира, ты лучшая» и «Спасибо!» — Спасибо обоюдное в нашем случае. Знаете, пока Киев меня встречает лучше всех, обычно мы всюду привозим жуткий дождь, а тут такое солнце! И вообще, ваш город прекрасен, все дороги ведут в Киев. Немного расслабляется, почувствовав, что эксперимент с новыми аранжировками прошел удачно. Несколько глотков красного вина из бокала, минутная передышка, и программу продолжает акустический блок. Земфира берет электрогитару и под нее, периодически пританцовывая в своей манере, а то и подпрыгивая вместе с залом, поет «Припевочку», «Искала» и «Кто». В этот момент пол в зале грозит провалиться, от визга особо голосистых фанаток закладывает уши, толпа то раскачивается в такт музыке, то пытается танцевать, насколько это возможно в такой тесноте. Завершает основную программу «Мечтой», а на экране в это время романтичное видео, снятое Литвиновой, — курящая Земфира под дождем. «Зема рулит!» —— раздается из дальнего угла зала. Земфира реагирует незамедлительно: — А что такое «Зема»? Такое странное для меня слово… На бис певицу вызывали всем залом, настойчиво и громко. Земфира вышла минут через пять, блестяще исполнила кавер-версию песни Виктора Цоя «Попробуй спеть вместе со мной» и «Во мне». Потом сказала: — Я открою вам тайну. Сегодня ночью я написала в Киеве новую грустную песню. Из зала послышалось «Спой!» — Это исключено, я должна насладиться ею в одиночестве. Я никогда не пою так быстро новые песни. Она войдет в новый альбом, и вы будете знать, что написала я ее в Киеве, в гостинице, в ночь перед концертом. Сразу после этого спела «Бесконечность» как явный намек на окончание концерта. Однако и после этого Земфиру не отпустили. На второй «бис» ее звали почти 10 минут, и как выяснилось, не зря, всех ждал настоящий сюрприз: — А сейчас очевидное-невероятное: я представляю вам Дмитрия Шурова! Экс-клавишника «Океана Эльзы», записавшего с Земфирой альбом «Спасибо», ошарашенный зал встретил такими овациями, что слышно было даже на улице. Вместе они исполнили «Небо Лондона» и «Мы разбиваемся». Шуров явно был счастлив оказаться снова на одной сцене с Земфирой и сказал напоследок: — Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною! Но и на этом концерт не закончился, поклонники буквально вымолили третий «бис». И она вышла. С бокалом вина в руке, в полной тишине и спела «Красота». — Сейчас еще одну песню и будем расходиться. Под оглушительное «Нет!» зала продолжила: — Я спою и пойду работать дальше над новым альбомом. Он потрясающий. И уже в новом году будут большие площадки. Окончательно завершилось полуторачасовое выступление композицией «Блюз». Фото- и видеосъемка были строго-настрого запрещены, пытающихся нарушить этот запрет выводили из зала. Нам нереальными усилиями удалось снять всего лишь короткий фрагмент. Что до пребывания двух артисток в Киеве, то прилетели они в столицу разными путями: Земфира —— из Минска, Литвинова – из Москвы. По городу передвигались на черном «мерседесе». Позаботилась парочка и о том, чтобы максимально оградить себя от окружающих, а посему выезжали они на машине только через подземный паркинг. Но нам все-таки довелось лицезреть, как Земфира вместе с Литвиновой через полчаса после концерта спустились к машине. Примечательно, что стекла в авто были не тонированные, и мы разглядели роскошный салон с красной подсветкой и улыбающихся Земфиру с Ренатой на заднем сиденье. Судя по их довольному виду, теплым киевским концертом они остались довольны.