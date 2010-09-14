Тина Кароль выпускает новый альбом и едет в тур

Тина Кароль приурочила данный тур к выходу своего нового альбома, релиз которого запланирован на конец ноября. Название альбома пока что не сообщается: «Это никакой не секрет, вселенской тайны из названия я не делаю. На самом деле я пока что не решила, как он будет называться, поэтому мои поклонники название узнают только когда возьмут альбом в руки», - говорит певица. Тина Кароль также рассказала, что новый альбом для нее самой был «очень не предсказуем»: «Я никогда не думала, что буду читать рэп, или петь в стилях хип-хоп и r'n'b , - говорит певица. – Песни в этих стилях будут на пластинке, и думаю, что в них я совершенно не ожиданна, и, прежде всего, для себя самой» Певица отметила, что в альбом также вошли и очень вокальные, лирические, голосовые песни, в том числе и три украиноязычные композиции: «Так сложилось, что в моем репертуаре доселе была только одна песня на украинском языке «Намаллю тобі зорі». Не знаю почему, но мне было сложно найти украиноязычную песню, которая бы тронула до глубины души, обычно, если песня веселая, то исключительно застольного характера, а медленная – чересчур грустная и сопливая… Украинские песни, которые вошли в альбом, встретились мне на пути случайно и, наверное, я сразу поняла, что они «мои», первое время я даже не могла их петь, у меня наворачивались слезы, и закончить песню я уже не могла» Альбом, куда вошли 15 новых песен певицы, будет выпущен двумя тиражами, один из которых будет представлен в подарочном варианте, помимо красочного буклета туда также войдет двд диск с пятью последними видеоклипами певицы на новые песни из этой пластинки. Лейбол, который выпустит диск, пока что определяется продюсером певицы. Свой новый альбом Тина Кароль записывала в Лондоне у двух самых маститых мировых саунд-продюсеров – Браяна Роуллинга и Йоадо Нево. «Я как никогда очень довольна этим сотрудничеством именно потому, что затраченное время и средства отвечали полученному качеству. Я точно знала, чего я хочу добиться в той или иной песни и в точности это получала. На студии я не переставала говорить: «Вы очень кру-у-утые!» Тина Кароль провела в Лондоне больше двух недель, и каждый день работала на студии. Как признается сама певица, она сожалела лишь об одном, что в виду плотной работы у нее так и не получилось погулять по Лондону, и также побывать в Национальном Британском музее, не смотря на то, что она давно об этом мечтала. Сольный тур Тины Кароль в поддержку нового альбома охватывает небывалую для украинских поп-исполнителей географию – певица побывает в 44-ых городах Украины. Тур стартует 20 сентября с Черкасс и завершиться 13 ноября сольным концертом в Одессе. На главной сцене страны – в Национальном Дворце «Украина» Тина Кароль споет 30 октября. «Никаких сложностей райдер предстоящего тура Тины Кароль не представляет, - говорят организаторы турне певицы. – Исключением есть технические требования, Тина работает исключительно вживую, что гораздо усложняет нам организацию, но ради идеального звука и зрелищного концерта мы с пониманием отнеслись ко всем просьбам ее команды. Что качается бытового райдера – он до неприличия прост: певица не есть в ресторанах, передвигается исключительно на своем личном авто, ее гримерка в концертном зале должна находится как можно ближе к сцене. После каждого концерта певица выразила желание общаться со своими поклонниками у служебного входа, также ее команда сообщила, что в некоторых городах певица просит организовать ей небольшую культурную программу» Кроме того, одним из основных требований певицы – максимально доступные цены на билеты на ее концерты: «Так как Тур охватывает и не большие города, мы сознательно, на сколько это возможно снизили цены на билеты, чтобы каждый человек мог позволить себе придти и посмотреть этот концерт», - гвоорит продюсер певицы Евгений Огир. Также стало точно известно, что Тина Кароль планирует взять в концертное турне своего маленького сына, которому в ноябре исполняется два года. «Я думаю об этом, все-таки нас долго не будет дома, а разлучаться с сыном я не хочу», - сказала недавно певица в одном из своих интервью. Информацию о том, что Тина приедет в некоторые города со своим первенцем подтвердили и организаторы тура: «Мы думаем, именно поэтому певица будет передвигаться на своем авто. Также в некоторых городах у нас заранее попросили варианты детских меню и по возможности размещать в гостиницах, где есть рядом парк или десткая площадка» В туре певицу сопровождает 16 человек – на сцену певица выходит в сопровождении «живого» состава музыкантов и балета. Примечательно, что Тина полностью отказалась от охраны, оставляя данный пункт райдера на усмотрение организаторов. Также стало известно, что все сольники Тины Кароль будут сниматься, а к Новому году выйдет DVD с сольным концертом в Киеве. Отметим, что последний тур Тины Кароль «Полюс притяжения» собрал аншлаги в 32-ух городах Украины три года назад. Этим летом певица гастролировала с акустической программой «Голос». Над новым альбом, в поддержку которого состоится нынешний тур, певица работала два последних года.