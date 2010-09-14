«1+1» зібрав на Майдані більше 100 000 людей (ФОТО)

Ведучими святкового вечора були елегантний Юрій Горбунов та пафосний репер Потап. Вони розважали глядачів своїми невимушеними жартами, коментували все, що відбувалося на Майдані, детально розповідали про прем’єри, які очікують по шанувальників каналу «1+1». Їх, до речі, зібралося неймовірна кількість, тому що, якщо сказати – багато, то не передати всього об’єму святково настроєного натовпу, який веселився і святкував разом із співробітниками каналу. За міліцейськими даними людей на головній площі зібралося майже стільки, як під час помаранчевої революції. Такий натхненний настрій звичайно передався і виконавцям. Соліст групи «БИ 2» Льова захопився виступом через шалене сприйняття юрби і через це трохи затягнув виступ. Та це було тільки на радість всім, адже виконувалися улюблені багатьма пісні «Скользкие улицы», «Шамбала», «Полковнику никто не пишет». Перевести подих та підготуватися до виступу легендарної української групи «Океан Ельзи» допоміг святковий салют. Святославу Вакарчуку не потрібно було наново було розігрівати публіку, адже всі були розпалені з першої пісні «Тільки там, де нас нема». А для тих, хто не зміг приєднатися особисто, телевізійну версію концерту «1+1» покаже наприкінці вересня.