Борис Гребенщиков выступил в Киеве (ФОТО)

О Борисе Гребенщикове и Аквариуме написано, рассказано, снято и придумано уже столько, что добавить к этому что-то новое весьма не просто. Гуру, лидер, легенда, динозавр русского рока, да Отец родной, в конце концов, - поставь любое из этих слов рядом с его фамилией, и того окажется мало.
БГ давно перешел в статус легенды, на которого люди ходят, чтобы самим приобщиться к истории, песни и музыка здесь, пожалуй, порой бывают вторичны. И сколько бы раз в году Гребенщиков не приезжал в Киев, будь то с сольным концертом или вместе со всем Аквариумом, количество желающих лично соприкоснуться с его творчеством будет гораздо больше, чем того может позволить любая концертная площадка, пишет Gloss.ua.