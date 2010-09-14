Борис Гребенщиков выступил в Киеве (ФОТО)

БГ давно перешел в статус легенды, на которого люди ходят, чтобы самим приобщиться к истории, песни и музыка здесь, пожалуй, порой бывают вторичны. И сколько бы раз в году Гребенщиков не приезжал в Киев, будь то с сольным концертом или вместе со всем Аквариумом, количество желающих лично соприкоснуться с его творчеством будет гораздо больше, чем того может позволить любая концертная площадка, пишет Gloss.ua.