Лолита: Секс не зависит от того, замужем ты или нет

Медовый месяц молодожены провели на Черноморском побережье Болгарии. Здесь певица владеет апартаментами в одном из самых роскошных курортных комплексов страны. Лолита три года назад купила под Бургасом квартиру с тремя спальнями за 220 тысяч евро, в которой уже третье лето подряд отдыхают ее дочь Ева вместе с бабушкой Аллой Дмитриевной - мамой Лолиты. Прилетели сюда на свой медовый месяц и Лолита с Димой. И как же, спросите вы, вся компания разместилась в одной квартире? Певица продумала все заранее! Она приобрела в этом же комплексе, только в другом крыле, за 150 тысяч евро еще одни апартаменты, и свила в них семейное гнездышко со своим любимым. Весь день Лола с Димой проводили время с Евочкой: плескались с ней в бассейне, загорали, гуляли, но на ночь отправлялись в новое жилье. - Лолита, я смотрю, вы вся просто летаете от счастья! Дима - ваш избранник, которого вы долго искали? - Я никого не искала, и именно поэтому, наверное, все у нас и получилось. Я по-прежнему убеждена - все браки совершаются на небесах. Значит, так было суждено, чтобы именно Дима стал тем человеком, который дал мне воздух и кровь. - Говорят, вас познакомила Таня Овсиенко? - Нет, наоборот, это я потом Таню с Димой познакомила. Мои друзья тренировались у Димы, он же профессиональный тренер по игре в сквош. В общей компании мы и познакомились. В тот момент я вообще не думала о возможных отношениях, да и он тоже. Но потом оказалось, что мы очень похожи. Как-то на этой почве и сошлись - кино, музеи, театры. Нам есть о чем поговорить, с ним не скучно. В общем, все как у всех... Димка сам по себе очень семейный человек, бывают же такие мужчины! Кто-то такой с самого начала, кто-то к этому приходит постепенно. Но всем сначала надо отгулять. Но поскольку мы оба уже отгуляли и неплохо, поняли, что пора создавать семью. Мы оба созрели для этого. - Дима моложе вас на 12 лет. Слышала, что вы сами предсказали, что следующий ваш избранник будет моложе именно настолько? - Да, лишний раз убеждаюсь: как скажешь, так и произойдет. Я действительно несколько лет назад говорила такие слова.Удивительно, но мы схожи с Димой по всем астрологическим прогнозам - нам с ним очень легко. Несмотря на то что Димка - Козерог, он оказался очень милым Козерогом. - Как известно, вы были уже не раз замужем. А у Димы был опыт семейной жизни? - Да, он был женат, но развелся 12 лет назад. Его дочери 14 лет, мне нравится, как он трогательно о ней заботится. - Слышала, Дима и предложение-то сделал вам каким-то необычным образом? - Да уж, чуть концерт мне в Минске не сорвал! Всегда такой тихий, даже караоке стеснялся до этого со мной петь, а тут вскочил на сцену и при полном зале громогласно сделал предложение. Да еще и родителей привез! Я была рада, что они одобрили наши отношения. - Видела, как на теннисном корте Дима увлеченно бегает с ракеткой. А вас на спорт не подсадил? - К счастью, он меня не сильно дергает, потому что понимает - у меня своего спорта хватает на сцене. Могу порезаться в настольный теннис. Обожаю нарды. Хочу научить этой игре Диму. А вот в дурака с Димой играть мне категорически противопоказано. Играем мы с ним, как правило, на приседания, и проигрываю всегда я. Надоело! Вот уж в нарды он у меня поприседает! - Говорят, что в сентябре собрался под венец заядлый холостяк и ваш сосед по болгарскому комплексу Боря Моисеев... - Я рада за Борьку. Все-таки женится на богатой, а значит, ей не надо ни его славы, ни денег... - А как вы относитесь к его утверждению, что секс в браке неважен? - Полностью согласна! По себе знаю: чем больше брака, тем меньше секса. У всех с какого-то возраста появляется желание больше уделять времени делам семейным. А секс, действительно, более гормональное явление и не зависит от того, замужем ты или нет. Это уж как пробьет.