Сергей Грачев: «На нашей эстраде не хватает мужчин»

14 сентября 2010, 17:05

90% хитов Валерия Меладзе, Светланы Лободы, Ирины Билык и других именитых певцов дело рук аранжировщика и музыкального продюсера Сергея Грачева. Вот уже второй сезон подряд он отбирает вокалистов для шоу «Народная звезда» на телеканале «Украина» и подбирает репертуар для участников проекта.

Кого не хватает нашей эстраде, и каким образом можно покорить отечественный шоу-бизнес, читайте в эксклюзивном интервью Сергея Грачева для издания «STARS@GLAVRED». Вы в составе жюри отбирали участников для третьего сезона «Народной звезды». На что обращали внимание, прежде всего? Прежде всего, я смотрел, чтобы человек был интересным, чтобы он не был серым. На нашей эстраде и так много серости. Еще важно, чтобы участник шоу был личностью. Ведь, несмотря на то, что у нас шоу дуэтов, каждый из народников должен быть «фигурой». Еще я смотрел, есть ли у конкурсанта харизма. Но самое главное – это вокал. Ведь у нас единственное живое шоу в Украине: с пением без фонограммы и настоящим оркестром. Насколько была важна внешность для участников кастингов? Внешние данные не так важны. Мы ведь не искали красавчиков и девушек модельной внешности. Мы не отбираем людей для подиума. Нам не важны параметры, нам нужны интересные люди. Услышав человека один раз, Вы можете спрогнозировать его будущее на эстраде? Да. Я чувствую это интуитивно. На финальном этапе кастинга некоторые люди, которые блестяще выступили на кастингах в регионах, нас разочаровали. Видимо, они не бойцы: один раз выдали, на что способны, и все. И такие участники нам не нужны, ведь у нас прямые эфиры каждую неделю. Так что мы отобрали наиболее стойких. И их ждет много работы. Поддерживаете ли Вы отношения с участниками второго сезона шоу «Народная звезда»? Да, конечно. Недавно общался с Еленой Яловик и Петей Черным. У них был концерт в Лисичанске, и они мне позвонили, чтобы рассказать о нем. Поддерживаю отношения с победителем 2-го сезона Сергеем Лобом. Он очень талантлив. Я бы продолжил с ним творческие отношения, но у него сейчас на первом месте учеба. Если бы он вернулся в шоу-бизнес, Вы бы стали его продюсером? Я - с удовольствием. Он бы занял свою нишу на эстраде. Ведь у нас много гламурных певцов, много исполнителей, которым давно пора идти на пенсию. А вот таких, как Сергей Лоб, не хватает. Он бы очень хорошо вписался в ряд артистов-мужчин. Во время выбора музыкального репертуара на шоу часто бывают разногласия? Конечно. Например, во время второго сезона у нас с Фаготом были постоянные дебаты по поводу его репертуара. Но я, в принципе, готов выслушивать все мнения, ведь у нас не закрытое шоу. Если человеку не комфортно выступать с этой песней, то мы ее лучше поменяем. Мы не должны прессовать человека, мы должны дать возможность раскрыться. Поэтому я легко иду на компромиссы, ведь мы делаем личности, а не роботов. Вы готовы выступить продюсером победителя третьего сезона шоу «Народная звезда»? Да, готов. Я давно ищу себе проект, с которым хотелось бы работать, выйти на наш рынок и показать, что у нас не все так плохо, и люди в Украине умеют петь. С каким человеком хотели бы работать? Он должен быть, прежде всего, интересным как личность и иметь хорошие голосовые данные. Возможно, он будет немного сумасшедшим. Без искры, которая идет изнутри, тяжело что-то сделать. Остальное - это уже не важно. Ведь талантливым людям можно простить многое, даже скверный характер. Какими чертами характера нужно обладать, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе? Самое главное - иметь большое желание и трудоспособность. Нужно очень хотеть добиться успеха и не боятся работать. Это самое главное. Второй момент - человек не должен быть подлым. Теоретически, подлостью всего можно добиться очень быстро, но не надолго. Вы работаете с такими мэтрами шоу-бизнеса как Валерий Меладзе, Ирина Билык и начинающими вокалистами. С кем легче сотрудничать? Легче работать с мэтрами. Они знают, чего они ходят в итоге, и могут это объяснить. С начинающими дарованиями тоже не сложно, потому что они доверяют. А вот истина в отношениях с так называемым «средним классом» рождается в спорах: в чем-то я их убеждаю, в чем-то они меня, но мы всегда находим компромисс и из этого получаются неплохие результаты. Каких голосов не хватает не эстраде? У нас на эстраде не хватает мужчин. На Украине нет ни одного Валерия Меладзе, ни одного Григория Лепса. У нас много красивых, но очень мало поющих девушек. А хотелось бы побольше таких самородков, как Гайтана.

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