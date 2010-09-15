Real Comedу поэкспериментировали на звёздах

В субботу, 11 сентября состоялась премьера нового сезона вечеринок Real Comedy в клубе ARENA. Новые шутки и номера резиденты тестировали на успешных и знаменитых любителях юмора, которым достались самые выгодные места перед сценой. Певица Alyosha разместилась за одним столиком со своим продюсером Вадимом Лисицей. Аня Завальская из «Алиби» приехала на вечеринку Real Comedy, невзирая на собственный концерт, который должен был начаться около полуночи, а участница группы «Пара Нормальных» Аня Добрыднева опять вывела в свет своего нового напарника Артёма Меха и всячески демонстрировала его фотографам и журналистам. Премьеру нового сезона Real Comedy посетили так же Василий Бондарчук со своей женой Катей Веласкес и девушки из трио Sister Siren, которые этой осенью начали активно осваивать светскую жизнь. На сцену после летних каникул и съёмок телеверсии Real Comedy впервые вышел окончательный состав резидентов проекта – 12 ребят с острозаточенными языками. На старте Катя и Серёжа из дуэта «Любовь» бесстыже занялись своим любимым делом – они морили друг друга абсурдно-смешными репликами прямо на публике. Вслед за ними резиденты из дуэта «Ворнер Бразерз» вывели на сцену сурового царя Леонидоса из фильма «300 спартанцев» и заставили его гулять на украинской свадьбе, но вскоре уступили место Евгению Божественному, который исполнил новый хит «Коротконогим удобно быть, короткие ноги недолго мыть». Когда утихли звуки пластмассовой гитары Божественного, на сцену вышли участники дуэта «Малый и Средний бизнес» и показали пародию на редакторов желтой газеты. «Чудеса случаются! Профессор урологии наконец-то построил дом из почечных камней своих пациентов!» - вещали адепты черного юмора Вэл и Билли из дуэта «Чернослив», готовя зал к выходу уникального мутанта Человека-Газеты – до ужаса смешного результата генетической ошибки. Эффектную, истерично смешную точку в премьерной вечеринке Real Comedy поставили Андрей Молочный и Антон Лирник из дуэта им. Чехова с новым номером о конфузах на чартерных рейсах.