Под руководством Татьяны Пискаревой поют даже мэры

В завершающий день празднования Дня города популярная певица представила в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре свою шоу-программу «Женское кино», которая состояла из более чем двух десятков песен. «Я очень люблю ваш город, и по праву могу назвать его родным, – обратилась к зрителям Татьяна Пискарева. – И не только потому, что здесь училась, а потому, что здесь живут добрые и гостеприимные люди. И сегодня я буду петь только для вас!» Специально на сольный концерт популярной певицы прибыла делегация из Москвы, пожаловало много VIP-персон города Николаева во главе с мэром Владимиром Чайкой. Еще одним очень радостным событием для Тани стало то, что на выступление пришли любимые преподаватели, приложившие руку к ее вокальному мастерству и профессионализму. С каждой песней настроение зала улучшалось, зрители подпевали и танцевали, с любовью дарили огромные букеты цветов, а господин Чайка не выдержал и специально спел несколько строчек для дорогой гостьи. фото tochka.net