«Легкое дыхание» Лянки Грыу в Harper`s Bazaar (ФОТО)

Примерив эффектный буржуазный образ, актриса приоткрыла завесу тайны над личной жизнью и рассказала изданию о себе: «Откуда во мне такое спокойствие? Наверное, я такой родилась. Помню, как утешала маму, когда она расстраивалась, что не может оплатить мне супердорогого преподавателя английского. Я, пятилетняя, говорила ей: «Я тебя люблю, не переживай, я уверена, у нас все будет просто замечательно». В ближайших планах Лянки Грыу - покорение Запада. В этом году выходит ее первый иностранный проект - лента итальянского режиссера Массимо Гульельми «Первая ночь луны». Впрочем, актриса надеется, что карьера не помешает ее женскому счастью - не так давно она вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга (они познакомились на съемочной площадке). В ближайших планах Грыу - поездка в Киев, к маме, а в начале зимы - долгожданный медовый месяц, который пришлось отложить из-за обязательств перед прокатчиками.