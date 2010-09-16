Пол Андерсон: «Ми з Міллою говоримо про фільми навіть у ліжку»

16 сентября 2010, 11:15

Вже стало доброю традицією використовувати комп’ютерні ігри для написання сценаріїв кінострічок. Не став винятком і сіквел «Оселя зла». Його сценаристом є британський режисер Пол Андерсен, «за сумісництвом» чоловік голлівудської зірки Мілли Йовович, яка знялася в останній частині картини «Обитель зла-4: життя після смерті». Пол залюбки знімає кохану дружину у своїх фільмах і каже, що вони з Міллою живуть однією справою і що робочі моменти обговорюють не лише на знімальному майданчику. А ще парочка виховує маленьку донечку Евер Габо, яка вже зараз, за словами Тома, вільно розмовляє англійською та російською

Ви є сценаристом усіх чотирьох частин «Обителі зла», керували зйомками першої частини фільму і от знову повернулися на знімальний майданчик. Як почуваєтесь там? Просто чудово. Мені дуже подобається цей процес. Тому я і вирішив повернутися до режисури. Більше того, я дістаю величезне задоволення, знімаючи фільми 3D-формату. Я чув, що ви чи не найперший, хто використовував ті самі механізми, що й Джеймс Камерон у своєму «Аватарі». Так. Камерон ніби працював на випередження. Від самого початку було зрозуміло, що він знімає щось грандіозне. 3D-зображення, що він подав, значно досконаліші, ніж ті, які я бачив раніше. Мене це настільки вразило, що я вирішив використати такі технології і в нашому фільмі. Ви казали, що не проти знову знімати Міллу… У нас виходить непогано. Ми дуже схожі – любимо знімати фільми і насолоджуємося цим процесом. Для нас це не просто робота, це задоволення. І це щастя, що цим ми ще й заробляємо собі на життя. Наше особисте життя й наша робота... усе так пов’язано. Ми з Міллою говоримо про фільми, зокрема про «Обитель зла», навіть у ліжку. А цього разу ми залучили до зйомок ще й нашу донечку. Тож для мене це ще й чудова нагода попрацювати з усією сім’єю. «Обитель зла» тепер скидається на сімейний бізнес. (Сміється). Мій партнер, з яким я вже співпрацюю 20 років, зараз продюсує цей фільм. А правда, що Мілла всі трюки хотіла виконувати сама? Усі до одного. Все, хоч би що я їй казав, вона готова була виконувати. Весь час переживала, що їй не вдаються якісь трюки, наполегливо намагалася виконати їх, а я постійно її застерігав: «Мала, це може бути небезпечно». Тому ми запросили каскадерів. Їй завжди хочеться виконати свою роботу на всі сто. Я б сказав так: 99 відсотків трюків, які ви бачите у фільмі, Мілла зробила сама. Як ваша маленька донечка? Вона вже розмовляє? Ще й як! У яку мандрівку ми не їхали б, Евер завжди з нами, тож її можна назвати «мандрівною дитиною». Вона розмовляє російською та англійською. Щоправда, англійська в неї з американським, британським і російським акцентом. Звучить доволі мило. На кого вона більш схожа – на вас чи Міллу? Я б сказав на нас обох. Вона досить вольова дівчинка. Легка на підйом, як то кажуть. Гадаю, це через те, що на свій вік уже багато подорожувала й бачила чимало людей. У неї постійно якісь нові стимули, враження, адже ми переїжджаємо з однієї країни до іншої, щоб знімати черговий новий фільм. Зараз вона в Оклахомі з мамою – Мілла знімається там у фільмі. Через три тижні вони полетять у Баварію, де ми працюватимемо над «Трьома мушкетерами». Тоді мала трохи побуде зі мною, доки Мілла їздитиме зі світовим турне, презентуючи «Обитель зла». А потім до кінця року ми разом будемо у Німеччині.

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