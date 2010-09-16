Бондарчук, DOMINO и Kishe увлеклись живописью (ФОТОфакт)

Кроме определения самого умелого бармена страны украинским селебритиз была предоставлена возможность попробовать свои силы в современной живописи, графике и скульптуре. В этом непростом деле лучшими среди звезд стали участницы дуэта DOMINO Юля и Ника, Бондарчук и Kishe. Как рассказали девушки из DOMINO, больше всего их с коллегами из шоу-бизнеса увлекло рисование. В этом направлении искусства Юля с другом презентовали картину под рабочим названием «Наташа», Ника вместе с Kishe удивили публику своим произведением «Боря», а Василий Бондарчук создал романтичный шедевр «Незнакомка». «Мы в отличии от Васи и Андрея преуспели не только в живописи, но и в скульптуре, - с улыбкой похвастались участницы черно-белого дуэта. – Во всех конкурсах наши творенья получились самыми достойными и мы очень рады, что гости вечеринки так высоко их оценили».