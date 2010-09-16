Бондарчук, DOMINO и Kishe увлеклись живописью (ФОТОфакт)

На днях в Киеве состоялся Национальный финал Международного конкурса барменов. Посмотреть на умения лучших разливщиков пива пришли Суперблондинка Оля Полякова, боксер Владимир Вирчис, светская львица Светлана Вольнова, лидер группы MAD HEADS XL Вадим Краснооокий, ресторатор Маргарита Сичкарь, певцы Василий Бондарчук и Андрей Kishe, дуэт DOMINO, парикмахер-стилист Руслан Захарченко, тусовщица Монро и другие.
Кроме определения самого умелого бармена страны украинским селебритиз была предоставлена возможность попробовать свои силы в современной живописи, графике и скульптуре. В этом непростом деле лучшими среди звезд стали участницы дуэта DOMINO Юля и Ника, Бондарчук и Kishe. Как рассказали девушки из DOMINO, больше всего их с коллегами из шоу-бизнеса увлекло рисование. В этом направлении искусства Юля с другом презентовали картину под рабочим названием «Наташа», Ника вместе с Kishe удивили публику своим произведением «Боря», а Василий Бондарчук создал романтичный шедевр «Незнакомка». «Мы в отличии от Васи и Андрея преуспели не только в живописи, но и в скульптуре, - с улыбкой похвастались участницы черно-белого дуэта. – Во всех конкурсах наши творенья получились самыми достойными и мы очень рады, что гости вечеринки так высоко их оценили».