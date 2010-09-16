Экс-фабрикант Марк Савин готовится к встрече с Энрике Иглесиасом

16 сентября 2010, 15:30

Неделя осталась до нового международного конкурса "Евровойс", финал которого пройдет в Афинах 23 и 24 сентября. Вообще уже сейчас ясно, что новый музыкальный конкурс перещеголяет знаменитое "Евровидении" и по своему размаху он бьет все рекорды.

Сцена в виде амфитеатра, на которую выйдут 33 конкурсанта из 33 стран, будет просто грандиозных размеров: около 40 метров в ширину и высотой с 9-этажный дом! В отличие от "Евровидения", где на сцене могут находиться только 6 человек. Для конкурса "Евровойс" допустимо присутствие 7 участников. Выбор не случаен, ведь для многих народов именно "семерка" счастливое число. Хронометраж песни 3.20. Участники могут петь на любом языке. Кстати супер навороченное звуковое и свето- оборудование привезут специально из Италии, Германии и даже с Украины. Уже известно что постановщиком номеров конкурса "Евровойс" станет наша хореограф Елена Коляденко. Правда, не обошлось без небольшого скандала вокруг "Евровойс". Буквально за месяц, когда билеты на шоу уже были в продаже (стоят они до 240 евро) организаторы поменяли площадку на которой будет проходить грандиозное действо. Вместо ране заявленного Афинского Национального баскетбольного стадиона ОАКА, специально построенного к Олимпиаде-2004, устроители конкурса выбрали один из самых навороченных в Греции концерт холлов "ПАНТЕНОН" -- последним в этом зале не так давно выступал легендарный итальянец Андреа БОЧЧЕЛИ. Отборочный тур конкурса "Евровойс" проходил в Интернете. Молодые исполнители вывешивали во всемирной сети свои песни на портале конкурса, а интернет-пользователи в течение двух недель отдавали свои голоса за того или иного конкурсанта. Всего в голосовании приняли участие 600 тысяч человек со всего мира! Среди украинских претендентов на участие в финале "Евровойс" развернулась серьезная борьба. Своими силами мерились как молодые и начинающие артисты, так и уже хорошо знакомые и полюбившиеся зрителям: популярные певицы Мята и Милосская, экс-участник дуэта "Барселона" Владимир Ткаченко и солист группы "4 короля" Евгений Анишко, группы "Горчица" и "Ва-Банк", экс фабриканты Дмитрий Каднай и Марк Савин. За последнего и было отдано наибольшее количество голосов. Так что уже совсем скоро Кстати, по словам музыкальных экспертов у нашего Марка не плохой шанс стать одним из фаворитов конкурса, ведь на его счету уже есть два Гран-при: фестиваля "Черноморские Игры" в 2002 году и итальянского "Benjo Festival" в 2006-м. В Украине Савина узнали по "Фабрике звезд-2", где он был назван лучшим вокалистом. Кстати сейчас Марк вместе со своей коллегой по "Фабрике" Ольгой Цибульской по выходным ведет на Новом канале программу "Клипсы". В случае победы Марк привезет с собой домой не только заветную статуэтку, но и контракт с одной из всемирно-известных звукозаписывающих компаний, а так же денежный приз в 100 тысяч евро -- это пожалуй один из самых высоких гонораров за победу в подобных конкурсах! Именно за него в финале конкурса будут бороться представители Франции, Израиля, Германии, Великобритании, Турции и других стран. Организаторы "Евровойс" решили удивить зрителей и количеством звезд мировой величины, которые не только займут места в ВИП-секторе, но и будут петь со сцены, а также вести грандиозное действо. Точно известно, что свое присутствие на конкурсе уже подтвердили знаменитые голливудские звезды. Помимо самих конкурсантов на сцену "Евровойс" выдут знаменитая Анастейша, красавец Энрике Иглесас, и греческий секс-символ певец Саакис Рувас, пытавшийся в свое время дважды покорить "Евровидение". Ведущей грандиозного шоу станет эпатажная голливудская дива Памела Андерсон. фото прес-служба eurovoice.tv

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