Мику Ньютон будет слушать вся Франция

Задорную песню Мики Ньютон «Аномалия» пели все посетители легендарного французского ночного клуба Jimmy’s, где выступала украинская певица. Несмотря на незнание русского языка, публика так веселилась, что артистке пришлось исполнять композицию «на бис» несколько раз. Интерес зрителей к Мике заметили известные европейские продюсеры, и предложили ей сотрудничество, и продвижение ее песен в Европе. «А еще мне предложили спеть вместе с мировой знаменитостью, - похвасталась Мика. – Но пока все на стадии переговоров, договор не подписан, я не могу открывать тайну, с кем именно. Но поверьте, планы у нас грандиозные!» Помимо деловых переговоров и концерта в Монте-Карло, Мика Ньютон и Тимофей Нагорный успели побывать на выставке яхт в Каннах, пробежаться по магазинам и музеям Ниццы и погулять улочками Сен-Тропе. «У меня наконец-то появились туфли Prada, о которых я всегда мечтала и пальто Louis Vuitton, - призналась Мика. – Еще, очень понравилось на выставке яхт. Потрясающие экземпляры! Все как на подбор, красивые и стильные, но и цены соответствуют». Долго наслаждаться Францией певица не могла из-за национального отбора на конкурс «Евровидение», к которому она усиленно готовится. «Мы сейчас не можем позволить себе долго отдыхать, - объяснил продюсер Тимофей Нагорный. – Потому что усиленно готовимся к предстоящему финалу отборочного тура на конкурс «Евровидение», и работаем над тем, чтобы Мику знали и любили в Европе».