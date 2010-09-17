Тина Кароль: «Басков пытался развести меня с мужем»

17 сентября 2010, 08:57

Тина - не из тех певиц, которые откровенничают с прессой о личной жизни. Поэтому изначально основной темой для разговора должен был стать всеукраинский тур, в который певица отправится уже в понедельник.

Но слово за слово, и перед нами открылась другая Тина Кароль - не только романтическая певица с прекрасным голосом, но еще и человек с отличным чувством юмора, заботливая мать и любящая жена… О том, как бросила пить - Тина, большой тур - экзамен для любого артиста. Как готовитесь? - И морально, и физически (улыбается). Я уже забыла, когда в последний раз встречалась с друзьями, - все время репетирую, занимаюсь дыхательной гимнастикой. А еще я полностью отказалась от алкоголя. Хотя вообще редко пью, только иногда могу позволить себе 50 граммов коньяка - для разогрева связок, если не успела распеться. Подготовка - как перед Олимпийскими играми, иначе выдержать такой марафон невозможно. Но для меня это удовольствие. Я очень жду этих концертов. - Многие артисты сидят на диетах перед гастролями. А вы? - Я не сижу на диете. Лучшая диета - это физические нагрузки и не есть на ночь. А еще по утрам я ем овсянку - это обязательно. Хотя очень люблю хлеб из пророщенной пшеницы! Знаю только одну точку в Киеве, где он продается. Если я его вижу, то забываю обо всем. - Гастроли - это ведь не только любовь зрителей, но и постоянные переезды, попадаются ужасные гостиницы… - Мне давно не попадались плохие отели, сейчас в Украине с этим все в порядке. А раньше, бывало, в гримерку приносили ведра, и я с огромными глазами на них смотрела, не понимая, зачем они мне. Потом выяснялось - вместо туалета, и мы всей командой падали на пол от смеха! - Для некоторых артистов необычный райдер (список требований артиста к организаторам гастролей. - Авт.) - показатель звездности. Что вы заказываете? - Оригинальные райдеры делают, чтобы было о чем посудачить. Мы иногда тоже в шутку думаем, какую бы воду из каких Гималаев заказать. Но если честно, то мне незачем так издеваться над организаторами (смеется). У меня самый простой райдер, и ничего эдакого я в ближайшее время туда не планирую заносить. «Зеркала не бью и гримерки не порчу!» - Какие самые невероятные слухи вы о себе слышали? - Ой, обо мне говорят, что я бью зеркала, порчу гримерки и гостиничные номера, оставляю после себя полный кавардак, ругаюсь с гостиничным персоналом... Поверьте, если бы это было правдой, то я бы просто физически не успевала ни работать, ни семье время уделять. Да, я действительно требовательная. Для меня важна любая мелочь на сцене и порядок во всем. Музыканты не могут быть пьяными, а балет - грязным. Это - мое лицо. И я за всем этим слежу. - А еще папарацци любят сфотографировать вас без макияжа... - Вы знаете, а я их тоже люблю. У них ведь непростая работа и в чем-то тоже творческая. Так что я и впредь буду давать поводы журналистам посудачить о себе. А по поводу фото без макияжа - в быту я совсем не крашусь и могу ходить по городу совсем не узнаваемая людьми, заходить в магазины, делать покупки. Поверьте, блеска мне и на сцене хватает. «Иногда мне нужно поскандалить» - Ну а как держите себя постоянно в тонусе? Пользуетесь какими-то стимуляторами? - Думаю, украинцы - счастливая нация, мы не сидим на таблетках, как американцы, например. Что лично меня стимулирует? Запах победы, ощущение востребованности. Даже неудачи меня стимулируют. Меня стимулирует муж Женя - он очень критично ко мне относится. Добиться от него похвалы сложно. А я и не добиваюсь. Мы просто подходим друг другу - я и сама довольно самокритична. Если бы он постоянно говорил мне прекрасные слова на ушко, мне стало бы скучно. - А вам, значит, с Женей не скучно? - Что вы! У нас в семье бушуют страсти! Мне обязательно время от времени нужно поскандалить, так как я - очень страстная натура. Вот что-то во мне такое иногда просыпается… Но, конечно, это не такой скандал, мол, «все, я с тобой развожусь», а эдакая встряска. - И кто первый идет мириться? - Никто. Мы просто все сразу забываем. Причем быт никогда не становился причиной ссоры. Мой муж понимает, что у него жена - певица, и просто сказать ей: «Раз ты жена, то иди и готовь ужин» - нельзя. Я, конечно, готовлю, но это вовсе не моя обязанность (улыбается). Кстати, недавно Николай Басков пытался развести меня с мужем! Николай заявил в прямом эфире перед моим выступлением, что мы разводимся, так как я не умею готовить котлеты. Я этого не слышала, потому что была за кулисами, но зато это услышала вся страна, и слух этот многие подхватили. Дошло до того, что через пару дней мужу позвонила его бабушка и чуть не плача просила: «Женечка, не разводись с Тиной! Мы научим ее котлеты готовить, это ведь такие мелочи!» (Смеется.) При знакомстве свекровь засмущалась - Тина, вы помните, как знакомились со свекровью? - Когда Женя привез меня к своим родителям знакомиться, свекровь не знала, как вообще со мной разговаривать, куда меня посадить, - к ней в дом пришла известная певица, и она не понимала, зачем Жене вообще «все это нужно». Она очень смущалась, но потом привыкла, и теперь более радушной и заботливой женщины я даже не знаю. Она нам во многом помогает. - Ваш сын Вениамин больше папин или мамин? - Привычки и вкусы у него - от папы. Сын так же, как и муж, любит машины и скорость. А вот артистизм у него от меня. Он светленький, как я, но такой же хорошенький, как Женя (улыбается). Я очень хочу еще малыша или лучше двоих. Потому что когда есть один маленький пупсик, он подрастает, становится самостоятельным, и хочется еще одного такого же беззащитного. Так или иначе, понимаешь, что тебе все время хочется играться. Веня сейчас носится по дому на машине и сносит углы, за этим очень смешно наблюдать. Мне хочется сломать те стереотипы, согласно которым поп-певица должна быть несчастной, иметь кучу любовников, баловаться спиртным. Можно быть успешной, популярной и иметь при этом прекрасную, счастливую, дружную семью. Фото: www.nokiatrendslab.com.ua

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