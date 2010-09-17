Проект "Студия 95 квартал" стоит около 200 млн долларов?

"Такой проект стоит около 200 миллионов долларов. В нашей стране юмор всегда будет пользоваться спросом. Этот проект принесет владельцу хорошие деньги. За год они зарабатывают примерно 10 млн долларов", - сказал Дмитрий Климашенко. Напомним, на этой неделе стало известно, что председатель СБУ Валерий Хорошковский еще в прошлом году стал владельцем студии "95 квартал". "У нас телевидение работает под диктовку СБУ, а теперь и шутки будут писать на Владимирской, 33. Ранее "95 квартал" знали за их острые шутки в адрес власти. Теперь их политика изменилась - смеются только над представителями оппозиции и международного империализма. Делают все, чтобы не подшучивать над нынешней властью", - прокомментировал это депутат-"бютовец" Олег Ляшко. В рейтинге самых богатых людей в Украине за 2010 год глава СБУ Валерий Хорошковский занял 14-ое место. Рейтинг подготовлен журналом "Корреспондент" и инвестиционной компанией Dragon Capital. Стоимость состояния Хорошковского оценивается в 804 млн долл. При этом, основную часть оцененного состояния Хорошковского составляют медиа-ресурсы, принадлежащие ему. Напомним, Хорошковскому принадлежит информационное агентство "Украинские новости", ООО "Телестудия" Служба информации "( телеканал НТН) и 61% акций телеканала "Интер". фото navsi100.com фото sprotiv.org фото movie.smartzone.ru фото kinoplay.com.ua