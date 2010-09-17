Болельщица футбольного ЧМ разделась для Playboy (фото)

Фотографии опубликует в следующем номере бразильский журнал Playboy. "Я верю в Бразилию. Я выбрала Бразилию и, безусловно, хочу приехать сюда еще раз", - сказала муза футбола, в ходе пресс-конференции в Сан-Паулу на презентации последней версии журнала для бразильских мужчин "Playboy", в котором фотографии Ларисы Рикельме напечатаны в 3D формате. Напомним, что Лариса большинством голосов экспертов была названа самой красивой болельщицей африканского первенства планеты. Фотографии знойной латиноамериканской красавицы в один миг облетели все информационные агентства и газеты мира, а побывать на месте сотового телефона, который Ларисса хранит у себя в декольте, не мечтал только сумасшедший. Добавим, что болельщица, дабы утешить свою сборную после досадного поражения на чемпионате мира от испанцев в 1/8 финала со счетом 0:1, обещала пробежаться нагишом по главной улице Асунсьона, однако, к разочарованию поклонников красавицы, пока эту видеозапись еще никто не видел...