Алла Пугачева: «Сожрать можно любого. Главное не подавились бы!»

17 сентября 2010, 19:57

Алла Борисовна редко балует журналистов интервью. Но для для «PRO-новостей» телеканала Муз-ТВ певица сделала исключение.

С Примадонной встретилась Корреспондент программы Алина Элидже. С разрешения канала мы сегодня публикуем выдержки из этой беседы. - Алла Борисовна,ваша песня "Арлекино" в советское время, в буквальном смысле слова, стала революцией – не только вашей личной, но и революцией всей советской эстрады, вы ведь тогда взорвали одним хитом все уклады сценической номенклатуры. - Да. Это был прорыв - тогда все стояли на сцене, никто не мог двинуться, шаг влево, шаг вправо и все - расстрел и выгнали со сцены, ты в чёрных списках… В газете «Правда» все эти списки печатались. И вот эти ярлыки, что я вульгарная на меня тоже навешали, я потом говорила - я не вульгарная, я свободная, и это потом подхватили все. На самом деле, эта песня как лакмусовая бумажка - для нормального пацана, девушки, нормального человека - не балбеса так скажем. Арена ведь не только круг, цирковой манеж… Это жизнь, ты можешь быть не просто артистом, можешь быть клерком, работать на начальника, который забирает все дивиденды. И он, этот клерк, все вертится, вертится и остается человеком, если это понимать - тогда эта песня получится. - Как получилось, что вашу песню недавно перепел именно Евгений Маргулис? - Сейчас наступил такой момент, когда я раздаю свои песни, я хочу чтобы они жили… Они не будут жить у плохих людей, потому что они проникнуты, ей богу, клянусь, добром и желанием сделать хоть кого-нибудь счастливым… Но песня "Арлекино" - я никак не ожидала что ее возьмет Маргулис Женя… И когда я услышала Маргулиса, я была в хорошем культурном шоке - человек привнес в нее именно себя. - Вы выступили в качестве продюсера клипа Маргулиса на эту песню, в чем это заключалось вы давали какие-то советы режиссеру? - Ничего не давала , просто сказала, пойди и сними. Всё. - Концептуально никак не влияли? - Меня удивило количество жаб - я спросила: «Шо за жабы, шо за лягушки, зачем такое количество…» (это были сувениры из личной коллекции Маргулиса – Прим. Ред.). А потом я подумала, может это такая аллегория – кого-то жаба душит, или жабы – это вот эти тупые, которые не понимают, сидят и постоянно готовы тебя сожрать как мошку. Только и ждут… - Неужели вас можно сожрать, Алла Борисовна? - Ой, деточка, сожрать то можно всегда и любого, не подавился бы только вот и всё… - Почему вообще вы решили заняться продюсированием? - Не называй это продюсированием! Я понимаю, меня считают первым продюсером в этой стране. Но продюсер - этот тот, кто раскручивает и получает за это деньги. Я могла бы помочь артисту просто так, и быть больше меценатом, и помощником, и советчиком, и пускала б в мир, совершенно ничего с этого не имея. Я не могу пройти мимо чего-нибудь такого талантливого, поэтому если что-нибудь такое просигналит, я всегда к услугам этих людей, всегда помогу, чем могу. - Вы бываете на Премии "МУЗ-ТВ", как вы можете её охарактеризовать? - Когда оценка премии совпадает с мнением зрителей - это большая радость. Но вообще я всегда относилась наплевательски – к премиям, к званиям, ничего не понимаю в этом. Для меня всегда главная премия была - это любовь народа. И давали мне премии, не давали, я всегда знала что… на меня идут, шли… (смеётся) и может еще придут! - За Кристининым творчеством следите? - Я сейчас должна сказать - мне трудно говорить, ведь я мать этой артистки. Но мне не трудно, я профессионал. Кристина – певица того уровня, который иногда не виден тем кто сегодня принимает решения в шоу-бизнесе, слишком высок этот уровень - мы привыкли к более усредненной планке. Но я считаю, что то, что она делает, - это совершенно. Она очень своеобразна, оригинальна ни на кого не похожа. - Недавно в прессе проскочила информация о том, что Роман Виктюк собирается позвать вас сыграть роль в одном из его спектаклей? - Он собирается много лет, я об этом читаю, слышу, но мы никогда об этом не говорили… (смеётся). - Он что - не осмеливается к вам подойти? - Рома-то он всегда осмелится! Роман Григорьевич не трусливого десятка, просто не оформилась еще его идея, а когда оформится – я его знаю, он меня из-под земли достанет. - И вы согласитесь? - А вот это я не знаааю… (смеется) - Чем сейчас живёте, что занимает ваши мысли? - Жизнь у меня долгое время проходило мимо просто… Я первый раз на даче провела весну, я услышала пение птиц, увидела, как мои цветочки расцветают... Прелесть просто! Сейчас обращаю внимание именно на такие вещи. - Отдыхать куда-то поедете? - Может и соберусь - это зависит еще от планов Максима. Что я - одна куда-то соберусь что ли? Ну а так - могу поехать в Майами к Кристине – правда это очень далеко, могу в Испанию к подруге – правда там очень жарко! (смеется). Фото: Юлия Цигун/Великая Эпоха

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд Фото
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео Видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото Фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото Видео
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео Видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ Видео
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять