Алла Пугачева: «Сожрать можно любого. Главное не подавились бы!»

С Примадонной встретилась Корреспондент программы Алина Элидже. С разрешения канала мы сегодня публикуем выдержки из этой беседы. - Алла Борисовна,ваша песня "Арлекино" в советское время, в буквальном смысле слова, стала революцией – не только вашей личной, но и революцией всей советской эстрады, вы ведь тогда взорвали одним хитом все уклады сценической номенклатуры. - Да. Это был прорыв - тогда все стояли на сцене, никто не мог двинуться, шаг влево, шаг вправо и все - расстрел и выгнали со сцены, ты в чёрных списках… В газете «Правда» все эти списки печатались. И вот эти ярлыки, что я вульгарная на меня тоже навешали, я потом говорила - я не вульгарная, я свободная, и это потом подхватили все. На самом деле, эта песня как лакмусовая бумажка - для нормального пацана, девушки, нормального человека - не балбеса так скажем. Арена ведь не только круг, цирковой манеж… Это жизнь, ты можешь быть не просто артистом, можешь быть клерком, работать на начальника, который забирает все дивиденды. И он, этот клерк, все вертится, вертится и остается человеком, если это понимать - тогда эта песня получится. - Как получилось, что вашу песню недавно перепел именно Евгений Маргулис? - Сейчас наступил такой момент, когда я раздаю свои песни, я хочу чтобы они жили… Они не будут жить у плохих людей, потому что они проникнуты, ей богу, клянусь, добром и желанием сделать хоть кого-нибудь счастливым… Но песня "Арлекино" - я никак не ожидала что ее возьмет Маргулис Женя… И когда я услышала Маргулиса, я была в хорошем культурном шоке - человек привнес в нее именно себя. - Вы выступили в качестве продюсера клипа Маргулиса на эту песню, в чем это заключалось вы давали какие-то советы режиссеру? - Ничего не давала , просто сказала, пойди и сними. Всё. - Концептуально никак не влияли? - Меня удивило количество жаб - я спросила: «Шо за жабы, шо за лягушки, зачем такое количество…» (это были сувениры из личной коллекции Маргулиса – Прим. Ред.). А потом я подумала, может это такая аллегория – кого-то жаба душит, или жабы – это вот эти тупые, которые не понимают, сидят и постоянно готовы тебя сожрать как мошку. Только и ждут… - Неужели вас можно сожрать, Алла Борисовна? - Ой, деточка, сожрать то можно всегда и любого, не подавился бы только вот и всё… - Почему вообще вы решили заняться продюсированием? - Не называй это продюсированием! Я понимаю, меня считают первым продюсером в этой стране. Но продюсер - этот тот, кто раскручивает и получает за это деньги. Я могла бы помочь артисту просто так, и быть больше меценатом, и помощником, и советчиком, и пускала б в мир, совершенно ничего с этого не имея. Я не могу пройти мимо чего-нибудь такого талантливого, поэтому если что-нибудь такое просигналит, я всегда к услугам этих людей, всегда помогу, чем могу. - Вы бываете на Премии "МУЗ-ТВ", как вы можете её охарактеризовать? - Когда оценка премии совпадает с мнением зрителей - это большая радость. Но вообще я всегда относилась наплевательски – к премиям, к званиям, ничего не понимаю в этом. Для меня всегда главная премия была - это любовь народа. И давали мне премии, не давали, я всегда знала что… на меня идут, шли… (смеётся) и может еще придут! - За Кристининым творчеством следите? - Я сейчас должна сказать - мне трудно говорить, ведь я мать этой артистки. Но мне не трудно, я профессионал. Кристина – певица того уровня, который иногда не виден тем кто сегодня принимает решения в шоу-бизнесе, слишком высок этот уровень - мы привыкли к более усредненной планке. Но я считаю, что то, что она делает, - это совершенно. Она очень своеобразна, оригинальна ни на кого не похожа. - Недавно в прессе проскочила информация о том, что Роман Виктюк собирается позвать вас сыграть роль в одном из его спектаклей? - Он собирается много лет, я об этом читаю, слышу, но мы никогда об этом не говорили… (смеётся). - Он что - не осмеливается к вам подойти? - Рома-то он всегда осмелится! Роман Григорьевич не трусливого десятка, просто не оформилась еще его идея, а когда оформится – я его знаю, он меня из-под земли достанет. - И вы согласитесь? - А вот это я не знаааю… (смеется) - Чем сейчас живёте, что занимает ваши мысли? - Жизнь у меня долгое время проходило мимо просто… Я первый раз на даче провела весну, я услышала пение птиц, увидела, как мои цветочки расцветают... Прелесть просто! Сейчас обращаю внимание именно на такие вещи. - Отдыхать куда-то поедете? - Может и соберусь - это зависит еще от планов Максима. Что я - одна куда-то соберусь что ли? Ну а так - могу поехать в Майами к Кристине – правда это очень далеко, могу в Испанию к подруге – правда там очень жарко! (смеется). Фото: Юлия Цигун/Великая Эпоха