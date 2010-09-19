Настя Каменских: «Для своих Потап - тиран и деспот!»

С 20 сентября на канале «1+1» премьера вокального супершоу «Зірка+зірка». Для зрителей споют 14 пар, состоящих из профессиональных певцов и знаменитых актеров. Одна из самых ярких участниц проекта - сексапильная Настя Каменских.

«КАЖДЫЙ ГОД Я ОТ КОГО-ТО РОЖАЮ» - Настя, такой большой ТВ-проект гастролям не мешает? - Дело в том, что осень - сезон съемок и записей. График лоялен по отношению к нашим концертам, поэтому и я как исполнитель, и Потап как судья решили поучаствовать в проекте «Зірка+зірка». - В последнее время ходит столько разговоров, что ваш дуэт распался… - У нас огромное количество материала, который хотим подарить людям. Третий альбом будет вообще бомбический! Мы готовим клип. Точно так же каждый год распускают слухи, что я от кого-то рожаю. Не дождетесь! У нас все отлично! Каждый занимается своим делом. Я - исполнитель, Потап - продюсер. В скором времени у него появится еще пара проектов. Кстати, у нас будет безумно интересная ситуация в этом супершоу, потому что Потап сидит в жюри, а я - на сцене. И скажу честно, это очень плохо для меня как участника, потому что он - тиран и деспот. И, конечно, ко мне еще сильнее будет придираться. У него есть привычка - своих больше ругать и бить. - Не устали участвовать в больших телевизионных шоу? - Мне кажется, я еще достаточно молодая и зеленая, чтобы не капризничать. Думаю, если задержусь на сцене, может, к 40 годам позволю себе такую роскошь. Вдруг я стану Аллой Пугачевой и смогу так разбрасываться желаниями! (Смеется.) Не могу сказать, что мне это в тягость. Мне всегда это очень нравится: тусовки, встречи, сумасшедший опыт. Это работа над собой. Единственный неприятный момент - нервы. Я всегда очень сильно переживаю. На каждом концерте что-то происходит: либо у меня в руках ломается микрофон, либо падаю, либо что-то роняю. Мне уже сказали, что у меня сумасшедшая энергетика. «ЧТОБЫ УНЯТЬ ДРОЖЬ НА «ДВУХ ЗВЕЗДАХ», ПИЛА КОНЬЯК» - Вы участвовали в российском аналоге этого проекта - «Две звезды». Разницу ощущаете? - На тот момент это было полное сумасшествие, потому что мне было тогда 20 лет. Вы представляете?! Мы в Украине были популярны года полтора. Все только-только начиналось. И получился такой очень быстрый скачок. «Пять звезд», юбилейный концерт Софии Ротару в Кремле, а затем предложение участвовать в «Двух звездах». Любой мечтал бы оказаться на моем месте! Ведущими шоу были Алла Пугачева и Галкин, а участниками - Моисеев, Дюжев, Жасмин, Гальцев, Дятлов, Арбенина, Гвердцители, со мной пел Гарик Харламов. - Страшно было? - Тогда да. Мне в Украине наши завистливые артисты постоянно задавали вопросы: «Почему именно ты? Почему не он, она? Ты кастинг какой-то проходила?» Не было никакого отбора. Просто благодаря «Пяти звездам» меня заметили в России. Я очень понравилась, и захотели, чтобы я там поучаствовала. Это мечта любого артиста, тем более такой молоденькой девушки, как я. Вот это было для меня сказкой. Сейчас я уже более «матерая», «прожженная». Понимаю, что делать, когда нервничать, когда стараться, когда филонить. Тогда было иначе. Помню, что, сцепив зубы, выходила на сцену. У меня так сильно дрожали зубы, что я пила коньяк, чтобы хоть немножко расслабиться. Это было очень тяжело. Нужно было не подкачать. Половина людей там меня не знала. Но этот проект мне дал очень много - как для себя самой, так и для популярности.