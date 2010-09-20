Евгений Фешак шумно отпраздновал свадьбу

Рано утром у дверей Наташиного дома раздались гудки автомобильных клаксонов, шум и даже стрельба, разбудившие жителей Белой Церкви – это жених с друзьями приехали за невестой. Стрельбу из автомата УЗИ устроил рэпер Larson, приехавший на агрессивном красно-черном «Мустанге», большой любитель эффектных появлений на публике. Естественно, патроны были холостыми, но шума наделали немало. Невеста предстала перед женихом в шикарном платье, которое для нее создал Андре Тан. . Только на юбку ушло 170 метров фатина! Наташа боялась, как она сможет носить целый день такое количество ткани на себе, но все получилось наилучшим образом. Прическа и макияж, созданные Мариной Борщевской были безукоризненны, и заставили красоту невесты сиять еще ярче. Евгений был сама элегантность – белая рубашка, черный галстук и костюм, с белой розой в петлице. Сев в лимузин, украшенный живыми белыми розами, молодые в сопровождении самых близких друзей, а шафером Евгения был заслуженный артист Украины Андрей Князь, отправились в храм Марии Магдалены, где состоялось таинство венчания, соединившее перед Небесами двух влюбленных. Ночь перед венчанием молодые провели порознь, и это стало для невесты серьезным испытанием. Наталья записала в своем блоге: «Это была самая ужасная ночь!!! Когда мы с любимым поняли, что жить друг без друга не можем, с тех пор мы не провели ни одной ночки порознь, именно поэтому я думала, что сойду с ума и хотела, чтобы поскорей наступило утро!» А в загородном ресторане молодых уже ждали гости, родные, коллеги и друзья. Среди гостей были замечены Ольга Полякова в бело-черном легком платье, Василий Бондарчук, надевший ради торжественности момента строгий костюм, Дмитрий Климашенко в элегантной тройке, Алена Омаргалиева и Тамерлан, Larson, конечно же, группа Delice, и многие другие. Свое появление в зале молодые обставили по всем правилам качественного шоу. Подружки невесты вошли в зал под песню Rihanna “Rude Boy”, а друзья жениха – под знаменитую тему Джеймса Бонда. Затем появились и Евгений с Натальей – новоиспеченные муж и жена. Гости осыпали их подарками. Ольга Полякова подарила шикарные бокалы Сваровски, Дмитрий Климашенко – статуэтку, которая украсит жилище новой семьи. Также друзья подарили молодым звезду в созвездии Тельца, которую назвали «Женя и Наташа, вечная любовь». Евгений не мог оставить любимую без подарка в такой день и подарил свадебное путешествие на Доминикану. И, конечно же, все звездные гости дарили молодым свои песни. Не оставила без подарка Женю и Наташа – она представила всем новую песню, свой дебют в роли автора. Потом она вспоминала, что очень волновалась, так как на создание этой песни ушло около трех месяцев.Гости устроили ей овацию, значит песня получилась хорошей. Все веселились, танцевали и пели до поздней ночи. Как рассказывают Евгений и Наталья, их отношения начались непросто. Когда Наталья в составе группы Delice пришла на эфир радио Lux.FM, она сразу невзлюбила Евгения. Ей казалось, что Евгений слишком высокомерен, а Женя часто проходил мимо Наташи, даже не замечая ее. Но в какой-то момент в их рабочей переписке стали проскакивать признаки интереса друг к другу. Затем они стали встречаться. И полгода назад поняли что нашли друг друга. И, наконец, в прошлый уикэнд большим и шумным праздником завершилась история добрачных отношений одной их самых примечательных пар украинского медийного истеблишмента.