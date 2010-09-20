Евгений Фешак шумно отпраздновал свадьбу

20 сентября 2010, 13:15

Еще одна светская интрига последнего времени разрешилась счастливым финалом. Генеральный продюсер радио Lux.fm, шоумен и телеведущий Евгений Фешак в прошедший уикэнд повел под венец свою коллегу и солистку группы Delice Наташу Клим.

Рано утром у дверей Наташиного дома раздались гудки автомобильных клаксонов, шум и даже стрельба, разбудившие жителей Белой Церкви – это жених с друзьями приехали за невестой. Стрельбу из автомата УЗИ устроил рэпер Larson, приехавший на агрессивном красно-черном «Мустанге», большой любитель эффектных появлений на публике. Естественно, патроны были холостыми, но шума наделали немало. Невеста предстала перед женихом в шикарном платье, которое для нее создал Андре Тан. . Только на юбку ушло 170 метров фатина! Наташа боялась, как она сможет носить целый день такое количество ткани на себе, но все получилось наилучшим образом. Прическа и макияж, созданные Мариной Борщевской были безукоризненны, и заставили красоту невесты сиять еще ярче. Евгений был сама элегантность – белая рубашка, черный галстук и костюм, с белой розой в петлице. Сев в лимузин, украшенный живыми белыми розами, молодые в сопровождении самых близких друзей, а шафером Евгения был заслуженный артист Украины Андрей Князь, отправились в храм Марии Магдалены, где состоялось таинство венчания, соединившее перед Небесами двух влюбленных. Ночь перед венчанием молодые провели порознь, и это стало для невесты серьезным испытанием. Наталья записала в своем блоге: «Это была самая ужасная ночь!!! Когда мы с любимым поняли, что жить друг без друга не можем, с тех пор мы не провели ни одной ночки порознь, именно поэтому я думала, что сойду с ума и хотела, чтобы поскорей наступило утро!» А в загородном ресторане молодых уже ждали гости, родные, коллеги и друзья. Среди гостей были замечены Ольга Полякова в бело-черном легком платье, Василий Бондарчук, надевший ради торжественности момента строгий костюм, Дмитрий Климашенко в элегантной тройке, Алена Омаргалиева и Тамерлан, Larson, конечно же, группа Delice, и многие другие. Свое появление в зале молодые обставили по всем правилам качественного шоу. Подружки невесты вошли в зал под песню Rihanna “Rude Boy”, а друзья жениха – под знаменитую тему Джеймса Бонда. Затем появились и Евгений с Натальей – новоиспеченные муж и жена. Гости осыпали их подарками. Ольга Полякова подарила шикарные бокалы Сваровски, Дмитрий Климашенко – статуэтку, которая украсит жилище новой семьи. Также друзья подарили молодым звезду в созвездии Тельца, которую назвали «Женя и Наташа, вечная любовь». Евгений не мог оставить любимую без подарка в такой день и подарил свадебное путешествие на Доминикану. И, конечно же, все звездные гости дарили молодым свои песни. Не оставила без подарка Женю и Наташа – она представила всем новую песню, свой дебют в роли автора. Потом она вспоминала, что очень волновалась, так как на создание этой песни ушло около трех месяцев.Гости устроили ей овацию, значит песня получилась хорошей. Все веселились, танцевали и пели до поздней ночи. Как рассказывают Евгений и Наталья, их отношения начались непросто. Когда Наталья в составе группы Delice пришла на эфир радио Lux.FM, она сразу невзлюбила Евгения. Ей казалось, что Евгений слишком высокомерен, а Женя часто проходил мимо Наташи, даже не замечая ее. Но в какой-то момент в их рабочей переписке стали проскакивать признаки интереса друг к другу. Затем они стали встречаться. И полгода назад поняли что нашли друг друга. И, наконец, в прошлый уикэнд большим и шумным праздником завершилась история добрачных отношений одной их самых примечательных пар украинского медийного истеблишмента.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд Фото
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео Видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото Фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото Видео
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео Видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ Видео
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять