Андрій Молочний: Найсуворіший критик – моя совість

Андрію, вітаємо вас із виходом нової програми, і, звісно ж, перше запитання про те, чи все задумане вдалося втілити, чи задоволені результатом, як взагалі проходив творчий процес? Дякую! Знаєте, я свого часу був одним із зачинателів Comedy-руху в Україні, і з проектом «Comedy Сlub Україна» все дійшло до якогось логічного кінця. Звісно, з одного боку, було якось тривожно кидати це все і займатися чимось новим, але… Головне – продовжити, і це збіглося в часі з бажанням Джанібекяна. Ми зійшлись на цьому, вирішили збирати новий склад, адже комерційної і творчої користі від старого вже не буде. Тож подумали, організували кастинг. Прийшло дуже багато людей – понад 300 осіб відібрали. Почали перші вечірки в клубі Arena – власне, там, де й завжди проходили наші вечори, і вже в серпні зняли перший цикл передач. Звичайно, найскладніше було запустити все це, зібрати, оскільки, крім організації творчої, звісно, є ще й фінансовий бік справи. Літо було надто важким, я наприкінці серпня тільки відчув, що гора з плечей звалилася… А ще ця спека! Пам'ятаєте, ми сиділи, працювали і, як і у багатьох тоді, у нашому офісі зламався кондиціонер. Я – просто в самих шортах, обливаючись потом, ой, дихати нічим, а майстри були всі на замовленнях і полагодити кондиціонер улітку, в липні, було дуже важко. У результаті, коли майстер приїхав і відремонтував його, через тиждень спека спала (сміється). Андрію, повертаючись до вашого творчого життя, ви свого часу отримали визнання у Москві, представивши там свої номери. Як зараз складаються ваші відносини з Ро¬сією, наскільки сильний її вплив на український телевізійний простір у вашій сфері? Ми з Москвою – одна структура, я спокійно їжджу, літаю туди. Так, усе сталося 2006 року, коли ми почали їздити як дует імені Чехова, брали участь у московському камеді, стали московськими резидентами, а потім, відповідно, почали очолювати свій рух в Україні. Зараз наші взаємини прогресують – я і тут, і в Москві працюю. Чи не закрадалася думка, за прикладом багатьох ваших колег, переїхати? А навіщо, все відбувається доволі органічно: почалися зйомки – ти прилетів на кілька днів, залишився, потім – відлетів, повернувся. Я з Москви швидше дістаюся своєї домівки, ніж люди з цього ж самого заходу до себе додому в Москві. Правду кажу! Мені до аеропорту – година, плюс година польоту, тобто за дві з половиною години я доїжджаю з Москви. Поговорімо взагалі про гумор. Яке, скажімо, у вас ставлення до гумористів, адже був період, коли багато хто вважав, що той гумор, який ми чуємо, став непристойним? Я виріс і виніс гумор із тієї епохи – з Радянського Союзу. Для себе брав певний приклад, певний еталон. Мені менше подобається Голлівуд, я мало дивлюся голлівудські комедії, не подобається західний гумор. Мені більше до душі наше: той самий Задоронов, Хазанов, Пет¬росян… Я, як і всі жителі, громадяни Радянського Союзу, зростав на гуморі цих людей. Може, когось забув – багато їх було. А ось те, що зараз відбувається… Звичайно, гумор змінюється, як і час, змінюються жарти, приводи для гумору, має бути певна актуальність. Мені, скажімо, зараз не подобаються у КВК жарти про Петросяна. Я ж, як і будь-який гуморист, жартую на ті теми, які зачіпають мене, бо відчуваю, що зможу донес¬ти їх до глядача. Вважаю, якщо людині 60 років, у неї, напевно, вже інші погляди на життя, інші теми її хвилюють. Скажіть чесно, чи було, що люди, яких ви пародіюєте, ображалися? Жодного разу не було такого, але… тепер ми вже більше року не жартуємо про політику – знаєте, так набридло. Понад рік тому ми відчули, що це вже й людям нецікаво. 2006 року український Comedy починали кожну вечірку з якогось політичного номера – звісно ж, із пародіями. Але в чому була суть?! Жартувати треба було правильно. Треба чітко розуміти, з чого можна глузувати, які теми можна зачіпати, а які – ні. Адже, звичайно, можна в принципі образити людину, є якісь грані, рамки пристойності, які не можна переступати в жодному разі. А то вийде, що місцевих людей ти повеселиш, а людину образиш. Ми свого часу показували номери і Юлії Володимирівні, і Віктору Андрійовичу, і Віктору Федоровичу, всі ці пародії. Поки жодних претензій ні у кого не виникало. Андрію, а в повсякденному житті чи властиво вам розігрувати близьких, друзів? Я не люблю нікого розігрувати і вважаю, що розіграш і гумор – це дві різні речі. Не люблю вигадувати якісь історії, щоб людина занервувала – скажімо, ось у тебе викрали машину або ще щось. Не вважаю, що це смішно. Чи є у вас улюблені сценічні номери? Я просто фактично намагаюсь не робити нічого такого, що не подобається самому, а в цілому складно щось виділити. Скажу так: взагалі між сценою і глядачем немає різниці, все стає єдиним організмом, який дуже тонко відчуває все, обмін енергією відбувається колосальний. Я раніше не так звертав на це увагу. Ось ти виходиш на сцену. Це – як воду вам дають різну: ось такий напій, ось такий ви п'єте, і з кожним ковтком розумієш, що це. Так само й сцена: ось робиш ковток повітря і навіть за якимось запахом одразу розумієш, який тут настрій і що тут за люди. Тому виходити з несмішним номером або з тим, що тобі не подобається, не можна, головне – щоб самому хотілося чимось поділитись. Ось тоді буде успіх – і глядач ваш! А хто найсуворіший критик для вас зараз? Совість… (замислюється). Для людини завжди найсуворіше – це щось внутрішнє. Якщо ви всередині відчуваєте, що зробили щось не так, ніхто вам це відчуття ніколи не заспокоїть. Зрозуміло, що є близькі, друзі, яким ми щось розповідаємо, обговорюємо, але голов¬не, повторюсь – це внутрішній редактор. Андрію, і насамкінець хочеться запитати у вас про вашу родину, чи частими слухачами ваших шоу є ваші сини? Знаєте, життя сімейне – як і у всіх, є якісь радісні моменти, є – не дуже. Взагалі, мені складно говорити на цю тему, я сам ще до кінця в собі не розібрався. Головне в житті – щоб людина потрапила на той шлях, на який вона повинна потрапити, де вона почуватиметься щасливою і розвиватиметься. Найголовніше – це розвиток. Досягти чогось – це найлегше, а придумати собі далі щось вище за цю мету – ось у цьому, вважаю, складність… Але кожна людина повинна сама припускатися своїх помилок. У цьому, напевно, і є щастя: робиш для себе висновки, досягаєш успіху, знову ж таки – тільки сам!