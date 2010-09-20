Маша Шубина пришла в спортивках на открытие галереи

Владелица галереи стременного искусства KyivFineArt Татьяна Франчук собрала в прошлую пятницу на презентации своего нового проекта некоторых представителей столичного бомонда: на открытии совместного проекта галерей KyivFineArt и Yvon Lambert Galleri можно было увидеть Анжелику Рудницкую, Александра Бригинца, представителей политической и бизнес-элиты, звезд шоу-бизнеса. А самое яркое впечатление на вип-тусовке произвела семейная пара известных художников Илья Чичкан и Маша Шубина: именно их можно смело называть самыми эпатажными гостями вечера. {2 }Маша Шубина была одета в спортивные зеленые ядовитые штаны в сочетании с яркими красными босоножками. Как выяснилось, именно Илья уговорил свою супругу предстать таким образом на вечеринке.