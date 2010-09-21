Барских идет в суд из-за Лободы

Московское «желтое» издание «Экспресс Газета» опубликовало фальшивый материал под названием «Любовник Лободы показал свой «перчик», где в вымышленном журналистами газеты пошлом материале оказались замешаны популярная украинская певица Светлана Лобода и молодой певец и композитор Макс Барских. Автор статьи утверждает, что Светлана Лобода и Макс Барских – любовники, а также что Макс опубликовал в Интернете свои откровенные фото, якобы сделанные Светланой на кухне Барских. Кроме самого «шокирующего фото», в качестве доказательства интимной связи Лободы и Барских «Экспресс Газета» использовала их совместное фото, которое на самом деле было снято в ходе фотосессии для украинского журнала XXL. Одним из самых неприятных моментов во всей этой истории стала якобы прямая речь Макса Барских, бездарно вымышленная горе-журналистом. «Все, о чем пишет «ЭГ - наглая ложь от начала до конца, - прокомментировал ситуацию Макс Барских. Певец также сообщил, что «скандальный снимок» был сделан год назад одной из его бывших подружек, и попал в Интернет после того, как их отношения закончились. «Светлана не имеет к этому никакого отношения. У нас со Светой замечательные отношения, которые, впрочем, не выходят за рамки дружбы и совместного творчества. И больше всего в этой ситуации меня расстраивает именно то, что ее имя появилось в этом смехотворном «скандале». Именно поэтому сейчас я консультируюсь с юристами своей продюсерской компании, т.к намерен подать в суд на «Экспресс Газету» за распространение лживой информации», - говорит Макс Барских.