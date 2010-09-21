Кейт Уинслет с экс-супругом вигуляли сына

Как и другие родители, Уинслет и Мендес уселись на траву у кромки поля, время от времени выкрикивали слова ободрения и переговаривались с другими парами. Судя по тому, как нежно целовала Кейт сына, игра у мальчика задалась. Несмотря на то, что Кейт и Сэм очень органично смотрятся вместе, между ними все кончено: роман Уинслет с манекенщиком Луи Доулером - лучшее тому подтверждение.