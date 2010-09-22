Ксения Собчак отгуляла на Дне рождения киевского ресторана

На празднике, прошедшем в стиле знаменитого итальянского Billionaire club, гуляла столичная публика. По красной дорожке, освещенной вспышками фотокамер, r прошли Снежана Онопка, Маша и Лиза Ефросинины, Светлана Вольнова, Анна Седокова, Семен Горов, Ольга Навроцкая, Александра Червоненко, Маша Жулай, Даша Малахова, Антон Фридлянд, DJ Ева, Фагот, Даша Трегубова, группа SMS, группа «4 короля», Женя Фокин, Андре Тан, Кристина Шишпор, Тарас Краскин, Ольга Громова с мужем Саймоном Джекменом, Кирилл Туриченко, Кульбаба, бизнесмены Влад Плетин, Виктор Самойленко, Михаил Радуцкий и многие другие друзья ресторана. OK Bar в этот вечер был окружен плотным кольцом дорогих супер-каров, а приглашенные девушки сияли драгоценностями и нарядами из новых коллекций ведущих брендов. В подтверждение высокого модного уровня вечеринки здесь прошло дефиле от бутика Sanahunt, в рамках которого были продемонстрированы лучшие осенне-зимние наряды и множество эксклюзивных мехов. В разгар вечеринки появилась знаменитая московская it-girl Ксения Собчак, приехавшая в Киев на презентацию новой коллекции ювелирных украшений NZ и одежды бренда Abracadabra. Гостей встречали музыкой от lounge-вокалистов и настоящим фонтаном шампанского Moet & Chandon на Сhampagne pre-party в торжественной зоне перед входом в ресторан. Само заведение в этот вечер превратилось в грандиозный диско-клуб. Эффектное световое оформление, яркие go-go танцовщицы и знойная музыка воссоздали здесь беззаботное настроение звёздного Billionaire club на Сардинии. Чтобы вместить большое число дорогих гостей OK Bar был переоборудован специально к празднику. На втором этаже заведения ко Дню рождения был сооружён dj-place, в виде сияющей неоновой сферы, за которым выступил Andrea T. Mendoza – мировая звезда диско-хауса и резидент средиземноморского Billionaire club. DJ Andrea T. Mendoza презентовал публике эксклюзивное музыкальное шоу, в ходе которого вокалисты исполнили самые горячие хиты сезона, под музыкальное сопровождение самого Andrea. Ведущим вечеринки был Андрей Kishe, который умудрился переодеться несколько раз за вечер.