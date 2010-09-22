Олег Скрипка запросив на Зелену толоку!

На початку жовтня, у Києві, на Трухановому острові відбудеться четвертий міжнародний музичний фестиваль «Рок Січ», засновником та незмінним організатором якого є музикант Олег Скрипка. Напередодні заходу пройшла презентація фестивалю, з нагоди якої влаштували велику Зелену толоку: організатори запросили рок-фанів, музикантів, журналістів та просто всіх небайдужих до участі у прибиранні та озелененні лісопаркової зони Труханового острова. Олег Скрипка поділився зі St@rs, як свого часу його почали захоплювати подібні ідеї: «Я завжди відчував, що треба оновлювати, захищати насадження і ще на минулих фестивалях «Рок Січ» почав спілкуватися з екологами. З часом зрозумів, що треба робити відповідні акції і знаєте, приємно те, що і музиканти і молодь одразу дуже гарно це сприйняли. Узагалі, я бачу, що в світі актуально, престижно і навіть модно бути екологічним, зеленим. Таким чином і ми крокуємо разом із часом. А поряд з цим, хочемо змінити і певний стереотип ставлення до рок-музики. Адже не секрет, що існує думка, ніби то ця музика до боротьби, я ж в своєму житті і в творчості навпаки намагаюся дійти якогось конструктивізму. Прагну до покращення культурної ситуації в цілому. Тому гадаю, що саме висадка дерев дуже позитивно сприяє цьому». Що ж до самого фестивалю, нагадаємо, «Рок Січ» - перший і єдиний столичний фестиваль, на якому одночасно з трьох сцен лунає українська рок-музика. Цього разу на Трухановому острові з’явиться четверта сцена - на ній пануватиме етно-рок, а сама «Рок Січ» набуде статусу екологічного фестивалю. Як і раніше, концертні майданчики «Рок Січі» будуть порівну поділені між корифеями українського року та молодими талантами. Для шанувальників цього виду мистецтва гратимуть: «Воплі Відоплясова», «Танок На Майдані Конго», «Тартак», «Плач Єремії», Марія Бурмака, «Мандри», «Mad Heads XL» та інші артисти. Усього ж у фестивалі візьмуть участь близько сорока виконавців та музичних колективів. І ще, в цьому році фестиваль «Рок Січ» відбувається без спонсорів і тому буде платним: організовується виключно на кошти приватних меценатів та власну допомогу Олега Скрипки «Кожен, хто купує квиток на фестиваль, вже є меценатом, - каже Олег Скрипка- адже свідомо підтримує ту музику, яку любить і саме таким чином, робить вклад в розвиток рок-музики. Я просто хочу об єднати людей навколо такої культурної екологічної акції, де безпосередньо кожен може стати інвестором!» фото Андрій Ясинецький