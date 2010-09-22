Александр Ревва: Я сексуален до невозможности, но кружевные стринги не ношу!

БЛИК: – Александр, сейчас бурно обсуждается тот факт, что вы стали одним из солистов «Квест Пистолс» и уже записали с ней песню «Революция». Правда? – Все хотят Артура Пирожкова вне зависимости от возраста и половых признаков! По этому поводу я слышал отличный анекдот: «Молодой человек хочет петь в группе «Квест Пистолс» и говорит: «Возьмите меня в группу солистом!». Антон отвечает: «Я в группе солист!». Тот настаивает: «Тогда возьмите меня вторым солистом!». Никита: «Я в группе второй солист». Парень уже кричит: «Тогда возьмите меня просто так!». Костя: «Я в группе просто так!». БЛИК: – Вы фанат этой группы? Слышали их песни? – Я фанат Артура Пирожкова. А «Квест Пистолс» мне просто нравится. Мне близко их творчество. БЛИК: – У вас есть что-то общее с Артуром Пирожковым, роль которого вы исполняете в «Камеди клаб»? Можете назвать себя метросексуалом? – Что-то общее с Артуром? Странный вопрос. Я и есть Артур Пирожков! Это мое «альтер эго», если хотите, моя фантазия, ставшая реальностью. Артур – метросексуал, по-вашему? Он бесспорно брутальный мужчина и сексуален до невозможности, но это вовсе не значит, что он носит кружевные стринги. БЛИК: – Вы закончили экономический факультет Донецкой академии. Работали по специальности? – Артур Пирожков – экономист? Диссонанс налицо. Моей специальностью еще в студенческие годы стал юмор и все, что с ним связано. А диплом у меня действительно специалиста по экономике. БЛИК: – У вас в Донецке живет сестра-двойняшка. Часто к ней в гости ездите? – У меня действительно есть сестра-двойняшка. Она старше меня на 17 минут и на порядок умнее. Кстати, вы сейчас вполне уверены, что разговариваете не с ней? На самом деле я любящий и заботливый брат, мы часто видимся с Наташей. БЛИК: – Бывали какие-то мистические истории вроде: она позвонила, когда вам было очень плохо, или вы почувствовали, что с ней не все хорошо? – Мы действительно чувствуем друг друга вне зависимости от расстояния, нас разделяющего. Мне бывает неожиданно грустно или неожиданно весело, и когда я узнаю, что это связано с Наташей, я уже не удивляюсь. БЛИК: – Как думаете, первое знакомство должен заводить мужчина или женщина тоже может? – Не имеет значения, кто первым подойдет знакомиться, когда оба уже поняли, что это судьба. У нас с женой было именно так. Любовь с первого взгляда! БЛИК: – Опишите свой идеал женщины. – Анжелика – идеал женщины для меня. Она веселая, нежная и очень умная. Знает пять языков, и у нее два высших образования. БЛИК: – Сына планируете? – Неплохо было бы разбавить немного «плюшево-розовое» царство дочери машинками и солдатиками. БЛИК: – Говорят, вы тещу обожаете? – Очень люблю свою тещу! Называю ее мамой! А она считает меня сыном. И я благодарен ей за Анжелику, за то, что она сумела воспитать мне такую жену. БЛИК: – У вас идеальная фигура – спортом занимаетесь? – Идеальная? Это вы меня только что Аполлоном обозвали? БЛИК: – Обычно юмористы в жизни скучные и закрытые. А вы можете назвать себя душой компании? – Душой вряд ли, но печенью точно могу! На самом деле, все юмористы только кажутся скучными и закрытыми, потому как все ожидают, что при общении мы начнем сыпать искрометными шутками, как в «Камеди Клаб», и когда этого не происходит, вешается ярлык: «Скучный!». фото comedyclubfan.ru media.aplus.by serialshop.ru