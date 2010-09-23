Бадоев вывел экс-ВИАГру на ринг! (фото)

Когда же сюжет достигает кульминации, Татьяна оказывается на боксерском ринге лицом к лицу с героем своего романа. - Таня исполняет эту песню в стрессовом состоянии, и чтобы подчеркнуть этот внутренний конфликт хрупкости и силы, я решил вывести ее на ринг с тем, кому она посвящает свою книгу – объясняет свой сценарный ход Алан Бадоев. Клип снимали на настоящем ринге в одном из спортивных комплексов Киева. Известный стилист Анна Осмехина выпустила певицу на борцовский ковер в роскошно-агрессивном красном платье и классических боксерских перчатках. Напомним, это первая сольная работа экс-солистки культового женского коллектива «ВИА Гра». По словам Татьяны, когда встал вопрос о режиссере, не задумываясь пригласили Бадоева. Свой выбор Татьяна прокомментировала весьма лаконично: «Потому что Алан – лучший».