Празднование дня рождения певицы Марты: обездоленные дети, ролики и праздничный торт! (фото)

Однако эта идея у нее родилась совместно с Тимофеем Нагорным, которого, как признается певица, она знает уже пять лет, но только сейчас они начали общаться более тесно: «Я решила, что именно Тимофей мне очень поможет, ведь он в этом настоящий профессионал! А вообще, если честно, я всегда раньше, когда участвовала в каких-либо благотворительных акциях других исполнителей, про себя думала - хочу так же: что- бы кто-то улыбался или плакал от радости. И за поступками Тимофея наблюдала давно и откровенно признаюсь, он один из немногих мужчин, по моему мнению, с которым хочется иметь дело». В свою очередь Тимофей также откровенничает: «Да, Марта для меня больше чем друг. Мы с ней очень похожи по духу, она тоже боец, не складывает руки, проходит свои испытания и добивается поставленных целей, а это очень важно. Вообще, признаюсь, я вижу в Марте огромный потенциал, огромную нереализованность и я думаю, что с моей помощью и возможно, наших общих друзей мы сможем донести ее талант, ее творчество до поклонников и зрителей. И она тогда по-другому засверкает: как настоящий бриллиант, а пока же, считаю, находится только в алмазном состоянии!»