Джамала сорвала телешоу (ФОТО)

Режиссером клипа выступил Чарли Стэдлер, известный по своей картине «Дохлая рыба» с Гарри Олдмэном в главной роли. Оператором стал знаменитый Фрейзер Таггерт, снимавший такие голливудские блокбастеры, как «Троя», «Код да Винчи», «Сокровища нации», «Человек- волк» и др. Бюджет клипа составил 110 тысяч долларов. Специально для съемок видео были построены масштабные декорации концертного зала и телевизионной студии 60-х годов. По сценарию Джамала стремительно врывается на сцену во время прямого эфира ТВ-программы и своим выступлением меняет ход шоу. Несмотря на все попытки остановить ее, певица исполняет песню, перемещаясь с одной площадки на другую. А завершает свою композицию уже на собственном концерте перед многотысячной аудиторией. Клип It’s Me Jamala появится в эфире музыкальных каналов в середине октября. Он станет третьим видео певицы после You’re Made Of Love и History Repeating. Все три композиции войдут в дебютный альбом, над которым Джамала работает вместе с известным украинским музыкантом и саундпродюсером The Maneken (Евгений Филатов). Большая часть песен на альбоме – авторские композиции певицы. Напоминаем, что Джамала вошла в шорт-лист украинских полуфиналистов «Евровидения – 2011». 3 октября в прямом эфире Первого Национального телеканала певица представит свою новую композицию, которую она подготовила специально для конкурса.