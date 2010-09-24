Ляпис Трубецкой ездит только на велосипеде!

БЛИК: – Сергей, вы любите отдыхать у моря? – Я не люблю отдыхать, просто люблю море! Могу купаться в нем по два часа! А вот гламурные прогулки по Набережной и покупки сувениров – не для меня. БЛИК: – На чем вы обычно передвигаетесь? – Я езжу на велосипеде! И пытаюсь убедить своих друзей, что чем больше будет велосипедов, тем лучше! Очень жаль, что для многих автомобили сейчас превратились в средство поклонения. БЛИК: – Спортивный ли вы человек? – Да! Я люблю отжиматься, делать гимнастические упражнения, подтягиваться на перекладине! Я «простой советский мальчик»! БЛИК: – Вы не отвечаете на личные вопросы. Почему? – Вера, любовь, дружба – это личные моменты... Я хочу спокойно ходить по улице, не хочу прятаться. Я не причисляю себя к звездам, меня нельзя увидеть на обложках глянцев. Поверьте, это из-за того, что я не отвечаю на такие вопросы о котиках-собачках, о том, какой у меня диван, и где дом. Я считаю это все космическим мусором. Это плохо, когда люди не знают, в какой класс ходят их дети, но при этом знают, какой размер трусов у Сергея Зверева.