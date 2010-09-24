Бурмака на зеленому дивані їздила Києвом (фото)

– Ідея з усіма образами в кліпі виникла одразу. Я знаю Марію і розумію, яку думку вона хоче донести. Тому було нескладно. Ми використали нові цікаві штучки. Не думали, що буде так весело, – сказав режисер, мабуть, маючи на увазі, Марію на дивані в центрі столиці. Сама Марія зізнається, що емоції були настільки сильними, що вона, не дивлячись на літній одяг, холоду не відчувала. – Коли я записала пісню «Я втомилася від цих революцій», багато хто почув у ній настрій зневіри – я отримала неймовірну кількість коментарів і відгуків. Насправді це зовсім не маніфест розчарування. Ця пісня про справжні цінності, про любов до життя , про відверті стосунки між людьми. Тому в кліпі до цієї пісні так багато яскравих фарб, живих емоцій, сонячних посмішок. Співачка зізнається, що під час зйомок кліпу , коли вона їхала містом на зеленому дивані, усі сміялися… Ще б пак… Закінчилися зйомки під кінець дня, чомусь, аж на великій галявині під Обуховим…