В октябре начинается 27-й Ukrainian Fashion Week

С 14 по 19 октября будут представлены премьерные показы коллекций prêt-a- porter сезона весна-лето 2011. Свое видение модных тенденций продемонстрируют 44 дизайнерские марки. 34 из них представляют первые линии своих брендов, а 10 дизайнеров принимают участие в рамках проектов New Names и Fresh Fashion. Известно, что за последние годы в программе Украинской Недели Моды появилось много новых громких имен- молодых перспективных дизайнеров, поэтому на 27-мом Ukrainian Fashion Week их объединит специальный проект «New Spirit», который представит 8 ярких коллекций. А завершат 6-дневный марафон показы дизайнерских коллекций для мужчин. «В целом же официальная программа Украинской Недели Моды всегда насыщена событиями, которые происходят и за пределами подиума – напоминает Ирина Данилевская- в первую очередь, это конечно же проекты, которые направлены на дальнейшее развитие отечественного feshion-бизнеса» Также было анонсировано, что напоследок всех нас ожидает яркий финал- Le Grand Fashion Show. По приглашению Международной меценатской организации Top Ukraine, Киев посетит французский Кутюрье Стефан Роллан (Stephane Rolland) с коллекцией Haute Couture, которая летом была показана на Неделе Высокой Моды в Париже.