Татьяна Котова: В школе я переживала, что она у меня большая грудь

24 сентября 2010, 14:10

Во всех справочниках и энциклопедиях написано, что Татьяна Котова – обладательница титула «Мисс Россия – 2006» и бывшая солистка российско-украинской женской поп-группы «ВИА Гра» (2008–2010 годы).

Какой еще титул ты бы хотела добавить к этим двум? Не то чтобы просто добавить – я бы хотела честно его заслужить. Мне было бы безумно приятно, если бы меня еще называли актрисой. Народная артистка России – это нормально? Да. Вполне достойный титул, по-моему. Спасибо. А как же работа по специальности «экономист» или «менеджер по антикризисному управлению»? Разве можно вот так зачеркнуть долгие годы учебы и отказаться от полученных знаний? Конечно нельзя! Но можно, наверное, как-нибудь совмещать это все. Я вот сейчас учусь играть на бирже… Иными словами, за два года в «ВИА Гре» ты заработала достаточно денег, чтобы проиграть их на бирже? Нет-нет, я совсем не планирую их терять. Наоборот, я хочу заработать там состояние! Ну, тогда у тебя будет еще один титул – Первая Блондинка, которая заработала на бирже целое состояние. Но зато, если ты это сделаешь, лысые умные головы матерых брокеров будут навсегда покрыты толстым слоем позора. А почему бы и нет? Новичкам ведь везет? Я же не собираюсь там постоянно играть. Я один раз выиграю сразу все, а потом скажу всем спасибо и скромно уйду. Тогда тебе нужно сначала туда скромно прийти. Заранее, до торгов. В каком-нибудь сногсшибательно-эротичном наряде. Ну как ты обычно ходишь. Лучше прямо в том, как сейчас. Да, так еще лучше. И сказать: «Мальчики, а вы можете сделать так, чтобы я сегодня вдруг выиграла? Только один разок? Спасибо, чмоки, я вас люблю». И все. Понятно. И сразу будет обвал торгов, кто-то ошибется на восемь нулей, да? Хорошая мысль, я так и сделаю. Тем более что ты виртуозно исполняешь восточные танцы. Никто против этого не устоит. А где научилась, кстати? Начала учить еще с тринадцати лет. Я жила в небольшом поселке, и там, конечно, не было преподавателей восточных танцев. Поэтому я добывала любые видеокассеты и повторяла за ними перед телевизором. Это были специальные видеоуроки? Да нет, откуда? Я находила какие-то арабские и индийские фильмы. А один раз мне одноклассницы дали кассету «Камасутра»… Клянусь, я вообще не знала, про что это! Они сказали: «Восточный фильм, познавательный, посмотри». И конечно, мама у меня этот фильм отобрала. Сказала, что там мало танцев. И ты так ничего и не выучила? Ну почему? Выучила. Когда мама ушла на работу, я, конечно, все посмотрела. И ты знаешь, мама была права! Танцев там действительно не было. И что тебе больше понравилось изучать – танцы или «Камасутру»? Даже не знаю, мне все понравилось. У меня огромная жажда знаний, чего-то нового. И я обязательно должна стать лучшей в любом деле! Вот это правильно. Вот это ты молодец. Аж дух захватывает, какие целеустремленные бывают девушки. Но погоди: ведь тебе тогда было только тринадцать! Я себе представляю, какие сны были у тебя в последующие пять лет… Ну что поделаешь? Копила знания. Ждала, когда можно будет применить. Тогда твои первые пять мужчин наверняка умерли от обилия счастья. Ну да, конечно. Есть даже специальное кладбище, которое я иногда навещаю. Брожу, знаешь, среди могил, вспоминаю… Шучу. Кстати, могу раскрыть тебе одну тайну: когда меня позвали в группу «ВИА Гра», я еще понятия не имела, что такое «виагра». Мне только мама о ней потом рассказала. И что же она рассказала? Сказала, что мне рано об этом знать. Она права. Тебе об этом можно вообще не знать: твоим мужчинам она точно никогда не понадобится. Скажи, а тебе самой нравится, что у тебя пятый размер груди? Сейчас – да. Но в школе я очень переживала, что она у меня такая большая. Что я не такая, как все. Но со временем я поняла, что это скорее плюс, а не минус. Огромный плюс. Вернемся к творчеству. У «ВИА Гры» есть песня про антигейшу, но я так и не понял, кто это. Можешь объяснить отсталым слоям населения? Ох…Ну, на самом деле антигейша – это… это… Ладно, давай следующий вопрос. Ты не первая девушка из «ВИА Гры», у которой я беру интервью. Почему такая текучка кадров? С чем это связано? Тяжелые условия труда? Ненормированный рабочий день? Повышенный шум, вибрация, что-то еще? Наверное, это такое стечение обстоятельств, что именно в этот коллектив приходят настоящие личности. А любой личности в конце концов хочется реализоваться самой. Без ансамбля. Добиться чего-то самостоятельно. И что уже получилось? Новые песни, роли? Я сыграла бизнес-леди в сериале «Счастье где-то рядом» и записала новую песню и клип, которые выйдут буквально на днях. Очень советую послушать и посмотреть. Обязательно. Кстати, в Интернете гуляет ролик, где ты очень хвалишь меха, шубы и другие изделия из натуральных зверьков. Как же так? Ведь многие топ-модели мира, начиная с Памелы Андерсон, категорически требуют прекратить убийство норок. Конечно, я тоже могу пополнить ряды ярых защитниц норок. Но ведь шубы от этого меньше продаваться не станут? Гениально! Даже странно, что такое простое решение не пришло в голову Памеле Андерсон. Уверен, ты добьешься куда больших успехов, чем она. Спасибо, я над этим работаю. Надеюсь, со временем что-то получится.

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