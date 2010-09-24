Настя Каменских: Потап порой доводит меня до истерики!

Настя Каменских и Потап – одно из самых ярких «созвездий» нашего шоубизнеса, хотя слухи об их распаде появляются один за другим.

– Потап, Настя, ну, расскажите же правду, что у вас за раскол? Кто кого бросил? Потап: У нас нет раскола, никто никого не бросил, - говорит артист. - Просто мне как автору надоело быть однообразным, надоело, что меня воспринимают только в свете проекта «Потап и Настя». Я решил показать, что умею делать кое-что еще. Например, писать разные песни. Звезды, кстати, уже в очередь ко мне выстроились – только выбирай! В рамках своего альбома я записал дуэт с Верой Брежневой. Еще не знаю, когда он выйдет, но в этом проекте я делаю все, что хочу: захотел – спел с Верой Брежневой, не захотел – не спел с Киркоровым. Полная творческая свобода. Сейчас мы с Настей снимаемся в украинской версии телепередачи «Две звезды», где я с Лаймой Вайкуле буду сидеть в жюри, а Настя будет петь в паре с актрисой Марией Берсеневой. – А с Настей почему все время конфликтуете? Потап: Ссоры связаны с характерами: два Тельца могут в секунду вспылить из-за любой ерунды. Решаем конфликты путем дипломатических переговоров и приходим к консенсусу, что мое мнение – единственно правильное (улыбается). Настя: Потап порой доводит меня до истерики! Но и я часто не права. Хорошо, что мы оба быстро остываем. – Гастроли у вас, наверное, веселые? Настя: Да уж… Был один случай, не столько курьезный, сколько болезненный, когда во время выступления в Одессе Потап так вошел в роль, что влупил мне микрофоном по зубам и разбил до крови губу. А потом пошли слухи, что он меня избил. – Настя, тебя считают одной из самых сексуальных певиц нашего шоубизнеса. Согласна с этим? – Мне, конечно, как девушке очень приятно быть секс-символом, но я считаю, что на Украине очень много красивых женщин и любая из них, будучи популярной, могла бы с легкостью претендовать на этот титул. – Потап, а по-твоему, где живут самые красивые женщины? – В городе Киеве! – Хорошая машина и симпатичная подружка – это атрибуты звезды или необходимость? Потап: Это самопритягивающиеся явления в повседневной жизни звезд. – В каком телепроекте мечтаете поучаствовать? Потап: В шоу «Я – король шоубизнеса», где я – главный и единственный герой проекта, посвященного только мне и идущего 17 лет подряд на «Первом канале». Пора уже затмить Филиппа Бедросовича! (Улыбается.) Настя: А мне хотелось бы сняться в каком-нибудь ситкоме вроде «Счастливы вместе» или «Друзья», сыграть стёбную комедийную роль. Если говорить про передачи, то неплохо бы придумать что-то похожее на Late Night Show, где у нас с Потапом был бы диванчик, куда мы приглашали бы разных артистов и прикалывались так, как нигде больше нельзя и как никто больше не умеет. Экспериментировали бы над ними. – А над собой не думали поэкспериментировать? Над внешностью, например? Потап: Я это уже делал: и худел, и поправлялся, играл женщину, бомжа и балерину и даже не знаю, что мне еще осталось сделать и чем еще себя удивить. Сейчас отращиваю живот – для того, чтобы набить там татуировку – большой танк. А когда живот сдуется – будет маленький броневичок! Думал еще отрастить бороду, но это очень долго. Настя: Летом я перекрасила волосы в цвет «горящая карамель». Как на меня напали поклонники: Настя, прими прежний вид! Пришлось стать снова узнаваемой. – Согласны, что мир держится на сексе? Потап: Не совсем. Мир держится на любви, а любовь – отчасти на сексе, а еще – на взаимопонимании, доверии и так далее. Настя: Да. Секс – он во всем. Он может быть со зрителем, с любимым человеком, на работе в плане творческом, у некоторых людей происходит секс с цифрами… Думаю, что мир без секса не мог бы существовать. Я испытываю прилив возбуждения не только с любимым человеком, но и при новой покупке, особенно если это шикарная машина или суперплатье! (Улыбается.) – Признайтесь, время от времени вы смотрите порносайты? Потап и Настя: Признаемся – смотрим, но нечасто. – Москва – это город возможностей, где сосредоточен практически весь шоубизнес. Не собираетесь бросить Киев и приобрести здесь жилье? Потап: Ни в коем случае. Москва – последнее место, где я собираюсь купить квартиру. Этот город обладает плохой энергетикой. Да, здесь сосредоточен весь шоубизнес, но кто сказал, что это хорошо? Киев – маленькое говно, а Москва – большая навозная яма. Настя: Москва – это очень суетливый и жестокий город. Мне нравится в нем работать, посещать вечеринки иногда, встречаться с коллегами. Но жить в Москве я бы не смогла, потому что безумно люблю Киев. – Дуэт «Потап и Настя» пять лет назад и «Потап и Настя» сегодня – в чем разница? Потап: Во-первых, Настя постарела на 5 лет. А во-вторых, я вырос из простого артиста в режиссера, драматурга, исполнителя, продюсера и шоумена, стал папой и значительно приблизился к своей цели – стать королем шоубизнеса. – Не возникало мысли покорить Евровидение? Потап и Настя: Нет, потому что мы, к счастью, не обладаем возможностью резко поменять сексуальную ориентацию, без чего Евровидение не покоришь.