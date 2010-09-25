Потап станет звездой «ГПУ»

Никто точно не знает, что именно скрывается за таинственным названием из трех букв – «ГПУ», под которым сегодня, 24 сентября, стартует новое юмористическое ток-шоу на канале «1+1». «Грозные Поклонники Уринотерапии», «Гондурас Против Уругвая», «Голый Папа Утром», «Говорит и Показывает Украина», или просто и скромно – «Главная Программа Украины» - у каждого из четырех ведущих программы уже сейчас есть десяток своих вариантов. «ГПУ» - это шоу в лучших традиция стэндап-камеди, которое соберет в одной студии самых заядлых и отчаянных шутников страны – певца, композитора и продюсера Потапа, шоумена Юрия Горбунова, экс-КВН-щиков Дядю Жору и Андрея Богдановича. Самые острые темы, самые рискованные шутки, самые горячие сплетни, самые невероятные разговоры, самая добрая ирония, самый благородный сарказм и самый дружеский стеб в исполнении этого остроумного квартета – каждую пятницу в 22:10 на канале «1+1».