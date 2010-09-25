«Мисс Украина» сыграла невесту, а Ван Дамм - официанта

«После финала «Мисс Украина» мне пришла смска, по-английски с иностранного неизвестного номера» - рассказывает Катя. «Привет! Поздравляю с победой! Я уже договорился с комитетом и хочу пригласить тебя сыграть в моем фильме, но не знаю, когда ты свободна». И все. Никакой подписи. Я не ответила. Через три часа пришла еще одна смска, короткая: «Ж.К. Ван Дамм». На следующий день Жан Клод перезвонил и рассказал, что предлагает мне роль невесты русского мафиози. И я согласилась. К двухдневной поездке в Бухарест нужно было подготовиться – найти подходящее свадебное платье. Потому что ждать в Румынии, пока стилисты съемок подберут наряд правильного фасона моего размера, я не могла – до «Мисс мира» осталось меньше двух недель и каждый день сейчас расписан по минутам». За платьем Катя отправилась в салон Stella Shakhovskaya, где подобрала подходящее к случаю облачение: пышное, расшитое камнями и бисером. Съемочная группа Weapon от платья пришла в восторг: “Именно такое должно быть на русской свадьбе!” При этом на свою свадьбу «Мисс Украина» хочет совсем другой наряд. «Я мечтаю о свадьбе на берегу моря, – говорит Катя. – Шум прибоя, теплый песок, красивый вечер. Для такого подойдет что-то скромное, сдержанное, без украшательств и пышных юбок». Съемки трехминутного эпизода продолжались 10 часов. Все это время актеры сидели перед обильно накрытым столом, но к колбасам и разносолам прикасаться не могли. «Немножко, конечно, проголодались», - смеется Катя. По сюжету Захарченко, невеста русского мафиози, говорит тост, в котором благодарит всех друзей и признается в любви к своей семье, в том числе, папе. Спустя пару минут «папу» хладнокровно убивает официант Ван Дамм, прежде спокойно разливавший гостям вино. «Первый раз когда хлынула бутафорская кровь, было страшновато. Раз на четвертый – было уже смешно, пришлось отворачиваться от камеры, - улыбается Катя».