Марк Волберг: «Грати негідника або крутелика – не проблема»

Хто це такий, Террі зі стрічки «Копи в глибокому запасі»? Террі живе самообманом. Мабуть, він надивився фільмів про поганих копів, і йому страшенно хочеться за першої-ліпшої нагоди витягти пістолета й почати стрілянину. На превеликий жаль, Террі, навчаючись бути крутим копом у відділі розслідування вбивств, підстрелює одного з нью-йоркських улюбленців. Його починає ненавидіти все місто. Хлопця переводять в офіс районного прокурора, де нічого цікавого не відбувається, а в партнери дають судового бухгалтера, якого грає Вілл Феррелл. Це суто розважальне кіно, весела суміш екшену та комедії. Ми з Віллом – чудова пара. І те, що ми пропонуємо, людям здається цікавим і свіжим. Чи були якісь зауваження, сумніви щодо ролі? Так, я був дещо стурбований, адже комедійні актори, як правило, не схожі на своїх героїв. Вони похмурі, у них часто змінюється настрій. Тож я побоювався, що мені доведеться працювати з кимось, хто дуже серйозно ставиться до себе. Але Вілл у житті такий самий, як на екрані, – смішний, крутий, розслаб¬лений. Він охоче йде назустріч, є абсолютно сімейною людиною. У нас багато спільного: ми дбаємо про свої родини, хоча не завжди буваємо на «місці подій». Якби у нас був режисер-новачок, чи була б команда, яка ніколи не робила комедій, і я сам усе тягнув би на своїх плечах, ось тоді я б нервував. Але, працюючи з такими хлопцями, як Вілл Феррелл, Едем Маккей, Стів Куґан, Майкл Кітон, я зрозумів, що ми – чудова команда. Як проявила себе Єва Мендес у комедійному амплуа? Вона велика розумниця. У такому проекті треба насамперед озвучувати матеріал. Діалоги тут – найголовніше, а смішні моменти приховано у ситуаціях. Вона закохалася в героя Вілла Феррелла. На її думку, він – найкраща людина у світі. З Майклом Кітоном – те саме: він міг би бути справжнісіньким поліцейським капітаном, сердитим хлопцем, але він – просто діамант, особливо коли розповідає про свого сина, діджея-бісексуала. Взагалі, Єва непідробно смішна, у неї майже хлопчача ментальність. Наскільки важливою була для вас участь у фільмі «Ночі в стилі бугі»? Що спонукало вас пробувати себе в різних ролях? Ця стрічка мала величезне значення. Як і під час зйомок в «Інших хлопцях», я відчував страх актора, який занурюється в новий матеріал. Із цим я зіштовхувався протягом усієї своєї кар’єри, тож мав іти на ризик – бути смішним. Я доволі сором’язливий. Хоча ріс у районі, в якому було круто грати міцного горішка, а не вразливого хлопця, який не виграє і не завойовує врешті-решт дівчину. Це назавжди засіло мені в голові. Коли я був молодшим, то прагнув схвалення з боку однолітків і поваги від усіх хлопців загалом. Але як актор ти повинен уміти робити різні речі. Тому «Ночі в стилі бугі» стали головною подією. У мене була чудова роль у гарному фільмі, я робив щось таке, чого від мене ніхто не очікував. Раніше я ніколи не грав наївного невинного хлопця, тому дуже хвилювався. Що про мене подумають люди? Грати негідника чи крутелика – не проблема. Я люблю це робити. Хотів бути актором – і спробував. Тож тепер маю виконувати різні ролі в різних фільмах. Тобто комедія вимагає довіри до своєї ролі? Саме так. У комедії ти ризикуєш бути смішним. Тут треба довіряти. Коли я з Віллом, то можу і сам смішно грати, і його надихати. Які ваші найулюбленіші сцени? Було класно знімати сцени з Євою. Едем вважав, що в деяких місцях я робив акцент на ній – згадував про неї в інших сценах. Але я робив це далі, і це спрацювало – було смішно. Коли я їв, то витріщався на неї, а не на їжу, і тому вийшов веселий момент. Усе, пов’язане з Віллом, – то бомба. Коли я відчуваю матеріал, коли він не надто сумний і від процесу я дістаю величезне задоволення, то веселюся доти, поки режисер не скаже: «Ну гаразд, припиняй уже дуріти». Я чекав, коли і Едем скаже мені таке, але він цього так і не зробив. Вони лише заохочували мене. Ще до початку зйомок Вілл, Едем і я повечеряли разом. І це не було так, ніби я приєднався до двох близьких друзів. Вони посадили мене між собою й дали одразу відчути себе членом команди. Ми прочитали сценарій і почали добір акторів. Яких акторів-коміків ви любили в дитинстві? Я ніколи не фанатів від телешоу Saturday Night Live. Коли воно було на висоті, коли участь у ньому брали Едді Мерфі, Джеймс Белуші, то було пречудово. А, ще Річарда Прайора треба згадати... Я родом з Нью-Йорка, тому мене приваблюють чорношкірі коміки. Якщо ж говорити про фільми, зокрема, нещодавні, то мені дуже подобається «Борат». Це божевільна стрічка. Вважаю, фільм «Чоппер» дуже смішний, хоч це насправді й не комедія. Також я все ще люблю комедії, які дивився малим, наприклад, «Звіринець». Ще мені дуже подобається Вілл у таких картинах, як «Старий гарт» і «Телеведучий». Нещодавно ви закінчили роботу над «Бійцем» – фільмом про ірландського боксера Мікі Ворда… Так, із Девідом О. Расселом. Це мій третій фільм із ним. «Боєць» – мабуть, найбільш комерційна, емоційна й гостра стрічка з усіх трьох, і, напевне, найкраща. Я витратив на неї чотири з половиною роки. Тривалий час у цьому брав участь Даррен Аронофський. Бред Пітт і Метт Деймон у певні моменти повинні були грати роль брата, але врешті-решт вона дісталася Крістіану Бейлу. У дитинстві він був для вас справж¬нім героєм? Мікі Ворд лише на кілька років старший за мене, але він справді був одним із моїх найулюбленіших героїв. Він – наче легенда: скромний хлопець із проблемного району – на кшталт того, в якому зростав я, – який стає чемпіоном світу, але все одно залишається жити там, де живе, і всіх поважає... Фільм не лише про боротьбу. Це розповідь про те, через що довелося пройти у житті двом братам. Я завжди хотів зіграти бійця. У мене вдома є боксерський ринг і тренувальна зала. Колись я тренувався для зйомок в інших двох стрічках, але їх так і не було знято. Чи плануєте знову працювати з Віллом Ферреллом та Едемом Мак¬кеєм? Сподіваюся. Підтримую зв’язки з багатьма людьми, з якими раніше працював. Коли людина, яка поводилися зі мною добре, зателефонує мені й попросить мене про щось, я зроблю все що завгодно. Це стосується будь-якого кінодіяча, з яким я працював. Не важливо, гарний був фільм чи поганий. Чи взагалі він виявився абсолютним провалом. Якщо мені буде комфортно, як у стрічці «Копи в глибокому запасі», то я зроблю все можливе. фото kinopoisk.ru