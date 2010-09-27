Звезды сходили на шопинг! (фото)

А в принципе, чему удивляться, ведь именно в эту ночь около 200 модных магазинов и заведений установили скидки от 10 до 50% на новую осеннее-зимнюю коллекцию: именно поэтому в некоторые секции торгового центра выстраивались просто небывалые очереди! На Shopping Night пригласили более 50 украинских знаменитостей, которые также приняли активное участие в новом для страны событии. И конечно же, кроме уникальных скидок на вещи из последних коллекций, посетителей Shopping Night ожидали разнообразные развлечения и шоу-программы: концерт Потапа и Насти, фотосессия со звездами, игра в керлинг между командой украинских celebrities и настоящими шопоголиками, fashion-лаборатория (звёзды вместе с посетителями создавали авторские вещи), конкурсы, квесты и масса других интересных событий. Фотосессия со звездами конечно же привлекла огромное количество покупателей, что бы напамять сфотографироваться с любимым исполнителем. Из «звезд», которые посетили фотосессию особенно желанными и запоминающимися стали Андрей Джеджула и Светлана Вольнова: Андрей, естественно, привлек внимание к своей персоне неимоверное количество поклонниц. А Светлана Вольнова вообще решила подойти к этому мероприятию нестандартно: помимо традиционного фотографирования с поклонниками, она постаралась дать еще несколько советов девушкам, а именно, как более эффективно совершать покупки в крупных торговых центрах и уметь при этом ярко и красиво выглядеть! «Что ж, первая Shopping Night состоялась - говорят организаторы- теперь думаем над тем, что бы такое оригинальное, веселое, а главное полезное мероприятие стало для Украины традиционным!» фото Вера Пидгайная