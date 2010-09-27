Ляписы отожгли в Киеве

Приятности начались с того, что, вопреки давно устоявшейся киевской традиции, концерт начался ровно в заявленное время, и имеющие привычку опоздать на полчасика попросту обокрали себя на несколько фирменных высокооктановых коктейлей из ска-панка, хардкора, житейской мудрости и небанального юмора. Открыв сет визиткой «Трубецкой» и сходу аннексировав зал «Капиталом», «Ляписы» со знанием дела продолжили затяжной серфинг по своей эпохальной уже трилогии «Капитал»-«Манифест»-«Культпросвет». Как всегда марафон сопровождался уникальным конферансом Михалка, в котором Карибы соседствовали с барбитуратами, рифмованные пропагандистские стилизации под Маяковского с цитатами из самого поэта революции, респекты Хантеру Томпсону со стихами Велимира Хлебникова, а тонкий стеб над выкриками из толпы с импровизационными словесными трипами в пучины космологии, психиатрии или геополитики, обычно заканчивающимися фразой «извините, я загоняюсь». В свете нынешней антиглобалистско-антигламурной идеологии белорусских «рок-пупсов» иронией выглядел контраст между группой, своей музыкой, текстами и внешним видом а ля нью-йоркский true hardcore середины 80-х сделавшей бы честь клубу CBGB, и публикой органично смотревшейся скорее в Studio 54. Впрочем, этот факт не помешал залу безостановочно проколбаситься полтора часа, а после якобы финальной «Харэ» неистово просить «биса», и даже получив в качестве бонуса вместо вожделенных некоторыми «Яблонь» шутейную оплеуху в виде летовского «Государства», требовать продолжения банкета. «Ляписы», к своей чести, жест оценили, подав на десерт красивейшую «Зорачки» и концептуальную «Жлоб».