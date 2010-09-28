Александр Рыбак покажет Крым всей Европе

28 сентября 2010, 09:05

Интригующее сообщение от певца появилось на его официальной странице в Facebook: певец попросил поклонников прислать свои фото с улыбками для создания клипа. Всего за один день на мейл норвежского артиста пришло более 7000 фотографий фанов со всех уголков мира!

Интрига сохранялась несколько дней, так как поклонники думали и гадали на какую песню из нового альбома Александр снимает клип и зачем ему фотографии фанов с улыбками. Во многом объединение фанов со всей Европы и их фото в клипе - это символично, ведь песня на которую Александр Рыбак решил снять клип называется "Europe's Skies" ("Небеса Европы"). В качестве режиссера победитель "Евровидения 2009" выбрал топового клипмейкера Украины - Александра Филатовича. "С Александром Рыбаком я познакомился благодаря директору Виталия Козловского - Яне Прядко. Она представляет интересы Саши на территории Украины. Мне давно нравилось то, что делает Рыбак, узнав его ближе, я убедился, что он действительно очень искренний и настоящий. Наши взгляды по поводу идеи клипа совпали, я предложил собрать улыбки людей разных национальностей и возрастов. Не буду выдавать все тайны, скажу только, что видео будет очень позитивным и светлым. В качестве места для съемок я предложил Крым, Саша там ни разу не был, но увидев фотографии сразу согласился. Съемки длились два дня. Это было нелегко, за два дня мы побывали в нескольких местах Крыма. В клипе задействовано много людей, техники, вертолетные съемки, в общем всем нам пришлось потрудиться. В поисках самых красивых мест, мы объездили весь полуостров. Не смотря на длинные съемки и короткий сон, работа шла очень гладко и гармонично, ведь Саша очень профессиональный артист. Работать с ним легко и интересно. Он не устает, постоянно всем поднимает настроение и шутит." - говорит Александр Филатович. Победитель "Евровидения" Рыбак и его команда - скрипачки Мария, Катрин и Ольга (с ними в этом году певец гастролирует по всему миру) прилетели в Украину, чтобы снять клип и показать его всей Европе! Александр провел два съемочных дня, успев побывать в Симферополе, на скалах мыса Фиолент, на улицах Балаклавы и Судака, на набережной Ялты. Автором музыки и английского текста песни "Europe's Skies" является сам Рыбак, а вот русский текст "Небеса Европы" был написан Дианой Гольдэ. Рыбак удивлял своей трудоспособностью всю съемочную группу. В первый день певец провел 22 часа на съемочной площадке и при этом был абсолютно неприхотливым и нацеленным на качественный результат. На второй день Александр заряжал позитивом всю съемочную группу и массовку. А ночью Рыбак снимал клип с тремя блондинками-скрипачками в ялтинском ночном клубе "Матрица". Певец сам объяснял массовке, что нужно делать, разучивал вместе с ними припевы песен английского и русского текстов. Между дублями Алекс успевал фотографироваться и раздавать автографы. "Я все больше и больше люблю Украину. Это хорошие люди. Так много городов для съемок клипа и так мало времени было. Но нам все удалось! Мне очень понравилось работать с Александром Филатовичем, он отличный режиссер". - сказал Александр Рыбак. Уже в октябре состоится премьера нового видео Александра Рыбака, а также релиз второго альбома певца и большой концерт в Киеве 19 октября в Октябрьском дворце совместно с Виталием Козловским и одаренными детьми Украины, а также звездными гостями.

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