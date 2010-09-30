Надежде Мейхер бюст достался от бабушки

– Надя, какой у вас размер груди? – У меня четвертый размер. – В чем секрет вашего роскошного бюста? – Хорошая наследственность! Моя бабушка – обладательница шестого размера бюста, причем натурального! И когда она услышала о том, что я якобы сделала пластику, то сильно удивилась! У меня тоже все натуральное! Если у меня в груди силикон, то он у меня с рождения! – Какое белье предпочитаете? – Разное! К тому же, мы вместе с Верой Брежневой стали лицами одной из линий нижнего белья. Могу надеть и гладкое белье, а иногда покупаю и довольно яркое. Все зависит от одежды. – Какой самый запоминающийся комплимент получали от мужчин? – Это очень печально, когда мужчина, делая комплимент, смотрит на грудь. А вообще, самые приятные комплименты я получаю от собственного сына. Когда он говорит мне, что я самая лучшая мама (смеется). – Как вы думаете, насколько карьера женщины зависит от шикарной формы груди? – Что касается груди... (Улыбается) Может, когда-то это и был один из моих козырей, но посмотрите на меня сейчас – смешно утверждать, что это главный приоритет. Критическое отношение к внешности нам привила Америка. Может, им такой подход близок, но нашему человеку необходимо прививать бережное отношение к своей природной красоте. фото kanzas.ua paparazzi-club.ru