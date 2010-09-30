Павел Воля стал лицом телегипноза

- Павел, вы сами в гипноз верите? - Что значит – верите?! Если бы я не участвовал непосредственно в этом проекте, я бы, может, еще и как-то скептически относился бы. Но когда я вижу, что это - реальная правда, когда я смотрю материал, вижу все, что происходит на съемках. Когда человека вот здесь, прямо на площадке отключают, и он вообще не помнит, как он здесь оказался – как это может быть неправдой? Все же знают, как цыганка может обмануть, «подгадать», вытянуть деньги – это тоже все гипноз. И известно не первый век. - Чем вас «подкупил» проект «Что ты делал в прошлую пятницу», что вы согласились стать его ведущим? - Я здесь – потому что мне стало безумно интересно, как это все будет происходить. Так бывает – ты посмотрел программу и понимаешь, что ты хочешь вести такую передачу! Потому что не можешь пропустить события, которые будут здесь происходить. Потому что то, что происходит с людьми, что они делают, в каком состоянии пребывают, как потом не помнят об этом – это самое интересное. Я здесь для того, чтобы находится рядом, пока происходит вся катавасия. Чтобы тут был Я, а не кто-то другой. Мне очень интересно! - Обычно люди побаиваются переставать контролировать себя и входит в состояние гипноза… - Это как раз понятно… Ведь это какое-то вмешательство в твое сознание. Но если оно в благих целях и этим делом занимается хороший специалист, то не причиняется никакого вреда. И как выясняется, люди могут освбождаться от каких-то фобий. Один из героев нашей программы Володя страшно боялся змей. Когда в студии на сцену вынесли питона, он прямо отскочил от него. А в состоянии гипноза целовал змею… - Очень многие могут подумать, что в кадре не настоящие люди, а актёры… - Ну, ради Бога. Я не думаю, что в нашу задачу входит развенчивание мифов. - Но Дмитрий Домбровский как раз говорит о том, что хочет в проекте «реабилитации гипноза». - Думаю, Дмитрий знает, что говорит. - У вас, судя по всему, он вызывает явное и безоговорочное уважение… - Конечно! Я поражен его мастерством! Можно сказать, что партнерство гипнотизера Дмитрия Домбровского и ведущего Павла Воли состоялось – оба прониклись друг к другу взаимной симпатией. - Я очень рад, что проект ведет Паша Воля, - замечает Дмитрий Домбровский. – Потому что эстрадный гипноз должен быть с добрым, веселым лицом. Без всяких вот этих стереотипов: «Даю установку…» Мы не связаны ни с какими установками. Я хочу сменить представление людей о том, что гипноз – это что-то темное, непонятное и страшное. Гипноз - это раскрытие творческих резервов. А именно – это что-то теплое, доброе и хорошее. И Паша Воля это олицетворяет. Поэтому я очень рад, что его лицо теперь еще будет ассоциироваться с эстрадным гипнозом. фото proficinema.ru