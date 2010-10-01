Андре Тан открыл Модную Кухню

Поздравить гуру украинской моды пришли друзья, поклонники творчества и украинские селебрити. {1} Ведущим мероприятия стал Анатолий Анатолич, хедлайнер радиостанции «Хит ФМ», который под бурные овации пришедших гостей, комментировал все происходящее действие прямо с витрины магазина. {2} В программе вечера были поздравления гостей и показ второй линии коллекций «a.Tan», а кульминацией стал настоящий «батл» профессионалов своего дела - дизайнера Анре Тана и ресторатора Николая Тищенко, которые за несколько минут смогли показать шоу с помощью швейной машинки и кухонного ножа.{3} «Я очень рад, этому событию. Для нашей команды это настоящий праздник. Fashion Kitchen - это то, чего еще не было в Украине. Я счастлив, что теперь украинские модницы смогут приобрести вещи второй линии под брендом «a.Tan» самых последних коллекций по доступным и приемлемым ценам», поделился Андре Тан.{4} {5} {6}