Филипп Киркоров примерял роль Богдана Хмельницкого

Для Филиппа дизайнер подготовила необычный образ, который, по ее словам, хорошо подчеркивает характер певца. Марина Асаулюк решила облачить Киркорова в костюм современного Богдана Хмельницкого: шаровары фиолетового цвета с элементами украинского узора, серый реглан с принтом Богдана Хмельницкого и, конечно же, величественная шапка украинского гетьмана. Интересной деталью костюма Филиппа Киркорова является принт, на котором помимо образа Хмельницкого, нанесено еще и письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею о желании украинского народа объединиться с Россией, написанное 8 июня 1648. Филипп Бедросович прокомментировал свой приезд так: «Я давно слежу уже за проектом MOAFASHION Calendar и я рад, что в этом году нашел силы и время приехать в Киев и сняться для календаря. У меня чудесный образ, который мне очень импонирует. Я привык быть строгим руководителем». .