Как Тайгер Вудс учил девушек из дуэта DOMINO? (ФОТО)

Удивительным стал тот факт, что инструктаж для Юли и Ники провел… сам Тайгер Вудс! По крайней мере, такое впечатление складывалось у всех присутствующих, когда они смотрели на молодого красивого инструктора по гольфу, как две капли воды похожего на знаменитого американского гольфиста. По словам Юли и Ники, «двойник» спортсмена очень внимательно и доступно объяснил все основные правила игры в гольф, что сразу же дало свои результаты. «Никогда не думала, что гольф окажется таким увлекательным видом спорта. Но смотреть соревнования по телевизору и брать в них участие самой – совсем разные вещи, а еще когда рядом такой инструктор», - мечтательно улыбнулась Юля. Видимо, Ника заглядывалась на «украинского Тайгера» меньше Юли, так как именно ее результат стал лучшим на одном из этапов звездных соревнований. «Я даже не ожидала, что мой удар окажется настолько точным, но, говорят, новичкам везет, и, скорее всего, это правда», - застеснялась брюнетка. Как признались девушки, теперь они будут выходить на «грин» (участок с самой короткой травой непосредственно вокруг лунки) чаще. А еще Юля и Ника пожелали своему инструктору по гольфу стать таким же высокооплачиваемым спортсменом, как мистер Вудс.