Юлия Кавтарадзе: Люблю черное шелковое белье

Юля, какой у вас размер груди? – Сейчас у меня 3-й размер. ✭ – Как ухаживаете за грудью? – Я начала ухаживать за грудью с детства, с 15 лет, считаю, что это никогда не бывает преждевременным. Чудо-средств не бывает, но есть некоторые секреты, которые позволяют сохранить прекрасную форму и красоту груди. Самое лучшее средство для ежедневного применения – это холодная вода, кубики льда, контрастный душ улучшает кровоснабжение, вследствие чего грудь становится упругой. Даже если не хочется принимать по утрам холодный душ, можно просто ополоснуть эту зону холодной водой. Конечно, не нужно забывать о кремах. Очень эффективны массажи и, конечно же, занятия спортом. Я с детства занимаюсь гимнастикой, поэтому в этом для меня проблемы нет. ✭ – Какой самый запоминающийся и неожиданный был комплимент от мужчин? – Однажды произошла очень неожиданная ситуация, связанная с нашей гастрольной деятельностью. Мы должны были выступать на закрытой вечеринке. Когда приехали на концерт, оказалось, что один поклонник устроил все это ради того, чтобы признаться мне в любви. Он вышел с огромным букетом цветов и стал на колено прямо перед сценой. Было очень неожиданно! ✭ – Какой цвет белья предпочитаете? – Люблю черное шелковое белье. Черный более сексуальный, агрессивный. Это своего рода классика, как «маленькое черное платье». Я считаю, что каждая девушка должна иметь в своем арсенале комплект черного шелкового белья. ✭ – Носите ли вы бюстгальтеры в спортзале, на улице? – Да, обязательно, это входит в комплекс ухода за грудью. Особенно важен бюстгальтер при занятиях спортом, чтобы грудь была упругой и выглядела молодо. ✭ – Насколько карьера женщины зависит от шикарной формы груди? – Это не имеет никакого значения! Женщина любой специальности должна выглядеть, прежде всего, женственно и ухоженно, быть профессионалом своего дела. А для певицы в первую очередь важен голос! фото img1.liveinternet.ru art-mosaica.com